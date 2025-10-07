Турция провела испытания своей новой системы ПВО

Ракета GÖKSUR IIR с инфракрасным искателем поразила цель на расстоянии более 11 километров. Ее запускали с вертикальной пусковой системы GÖKSUR 100-N, разработанной компанией ASELSAN.

Отмечается, что это был первый успешный перехват морской цели ракетой, полностью разработанной и изготовленной в Турции.

Во время средней фазы полета ракетой управляли через канал передачи данных, а на конечной фазе она самостоятельно обнаружила и отслеживала цель до момента поражения.

Серия систем ПВО GÖKSUR предназначена для обеспечения эффективной точечной обороны наземных платформ. Она способна перехватывать противокорабельные и крылатые ракеты над поверхностью моря, а также БПЛА и боевые самолеты.

"Способность системы противодействовать низколетящим высокоскоростным угрозам над водой особенно важна, поскольку ракеты, летящие над поверхностью моря, предназначены для избежания обнаружения радарами и преодоления систем обороны кораблей", - говорится в статье.

Система GÖKSUR имеет технологию поиска, автономного наведения и возможности вертикальной защиты. Она должна повысить живучесть турецких военно-морских платформ и расширить их многоуровневую архитектуру обороны.