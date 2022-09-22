Турция стремится увеличить закупку газа у США, - Эрдоган

"Мы хотим увеличить поставки газа, который мы покупаем в США на более выгодных условиях в будущий период", - заявил Эрдоган в Нью-Йорке.

Турция и США ищут способы наладить отношения, напряженные из-за ряда споров в последние годы.

"Мы готовы сотрудничать в поставках американского СПГ в страны региона", - добавил Эрдоган.

В первом квартале 2022 года США стали крупнейшим поставщиком СПГ в Турцию. Президент Турции указывает на потенциал расширения энергетических связей, но имеет ограниченные возможности для реэкспорта газа в Европу. Турция ежегодно импортирует около 60 миллиардов кубометров газа.