Турция начала пропускать танкеры с нефтью через Босфор и Дарданеллы

Очередь из танкеров с нефтью, ожидающих прохода через Босфор и Дарданеллы, начала уменьшаться. По мнению экспертов, это означает, что Анкара разрешила конфликт, связанный со страхованием судов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Сегодня, 11 декабря 19 танкеров ожидали прохода через проливы Босфор и Дарданеллы. Днем ранее их было 27. Чиновник, осведомленный о ситуации, подтвердил, что ранее заблокированные танкеры начали пропускать.

Пробка из танкеров, большинство из которых перевозит нефть из Казахстана, образовалась из-за требования Турции предъявлять полную страховку, чтобы суда были защищены от таких рисков, как столкновения и разливы. Турция потребовала от страховых компаний письмо, подтверждающие страхование танкеров.