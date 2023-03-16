Глава Rheinmetall назвал сроки принятия решения о строительстве завода в Украине

Ожидается, что решение о строительстве танкового завода Rheinmetall в Украине будет принято в течение двух месяцев.

Об этом заявил глава оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер, пишет РБК-Украина со ссылкой на Bild .

"Мы предполагаем, что это решение, вероятно, будет принято в ближайшие два месяца", - заявил Паппергер.

Как отметил глава концерна, планы Rheinmetall по производству боевых танков Panther в Украине уже были представлены ответственным министерствам. Украина обязуется построить завод, после чего концерн возьмет на себя производство.