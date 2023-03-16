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Глава Rheinmetall назвал сроки принятия решения о строительстве завода в Украине

Новина українською →
Четверг 16 марта 2023 15:00
Глава Rheinmetall назвал сроки принятия решения о строительстве завода в Украине Фото: Армин Паппергер, генеральный директор немецкого концерна Rheinmetall (rheinmetall.com)
Автор: Сергей Пышкин

Ожидается, что решение о строительстве танкового завода Rheinmetall в Украине будет принято в течение двух месяцев.

Об этом заявил глава оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер, пишет РБК-Украина со ссылкой на Bild.

"Мы предполагаем, что это решение, вероятно, будет принято в ближайшие два месяца", - заявил Паппергер.

Как отметил глава концерна, планы Rheinmetall по производству боевых танков Panther в Украине уже были представлены ответственным министерствам. Украина обязуется построить завод, после чего концерн возьмет на себя производство.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Rheinmetall уже подготовил концепцию строительства танкового завода в Украине. По словам Паппергера, завод мог бы выпускать до 400 немецких танков Panther в год.

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