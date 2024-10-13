Турция получила "зеленый свет" на закупку истребителей Eurofighter
Турция получила от Германии "зеленый свет" на закупке истребителей Eurofighter. Для дальнейших переговоров в страну прибыла техническая делегация.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.
Издание отметило, что Германия, длительно препятствовавшая продаже оружия и военного оборудования Турции, в последние дни смягчила свое отношение.
Таким образом, Турция начала переговоры о закупке 40 боевых самолетов Eurofighter Typoon. Для этого в страну прибыла техническая делегация в составе экспертов из Англии, Италии, Испании и Германии, входящих в консорциум Eurofighter.
В ходе переговоров, которые продлятся около трех недель, обсуждается множество технических вопросов, в частности этапы процесса закупки боевых самолетов, как будет осуществляться обучение личного состава и как будут реализовываться программы технического обслуживания.
Если после переговоров Германия одобрит продажу, Турция приобретет 24 истребителя Eurofighter на первом этапе. Позже это число будет доведено до 40.
Заметим, что закупка Eurofighter считается наиболее правильным решением в период, пока на вооружение не поступит KAAN, который называют национальным боевым самолетом, и боевые самолеты F-16 Block 70.
Напомним, что на днях Германия одобрила существенные объемы поставок оружия для Турции.
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