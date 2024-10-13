Турция получила "зеленый свет" на закупку истребителей Eurofighter

Турция получила от Германии "зеленый свет" на закупке истребителей Eurofighter. Для дальнейших переговоров в страну прибыла техническая делегация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews .

Издание отметило, что Германия, длительно препятствовавшая продаже оружия и военного оборудования Турции, в последние дни смягчила свое отношение.

Таким образом, Турция начала переговоры о закупке 40 боевых самолетов Eurofighter Typoon. Для этого в страну прибыла техническая делегация в составе экспертов из Англии, Италии, Испании и Германии, входящих в консорциум Eurofighter.

В ходе переговоров, которые продлятся около трех недель, обсуждается множество технических вопросов, в частности этапы процесса закупки боевых самолетов, как будет осуществляться обучение личного состава и как будут реализовываться программы технического обслуживания.