ua en ru
Вс, 13 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Турция получила "зеленый свет" на закупку истребителей Eurofighter

Турция, Воскресенье 13 октября 2024 20:04
UA EN RU
Турция получила "зеленый свет" на закупку истребителей Eurofighter Фото: истребитель Eurofighter (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Турция получила от Германии "зеленый свет" на закупке истребителей Eurofighter. Для дальнейших переговоров в страну прибыла техническая делегация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Издание отметило, что Германия, длительно препятствовавшая продаже оружия и военного оборудования Турции, в последние дни смягчила свое отношение.

Таким образом, Турция начала переговоры о закупке 40 боевых самолетов Eurofighter Typoon. Для этого в страну прибыла техническая делегация в составе экспертов из Англии, Италии, Испании и Германии, входящих в консорциум Eurofighter.

В ходе переговоров, которые продлятся около трех недель, обсуждается множество технических вопросов, в частности этапы процесса закупки боевых самолетов, как будет осуществляться обучение личного состава и как будут реализовываться программы технического обслуживания.

Если после переговоров Германия одобрит продажу, Турция приобретет 24 истребителя Eurofighter на первом этапе. Позже это число будет доведено до 40.

Заметим, что закупка Eurofighter считается наиболее правильным решением в период, пока на вооружение не поступит KAAN, который называют национальным боевым самолетом, и боевые самолеты F-16 Block 70.

Напомним, что на днях Германия одобрила существенные объемы поставок оружия для Турции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция
NEWS
Прокуратура открыла дело из-за расстрела украинских пленных в Курской области
Прокуратура открыла дело из-за расстрела украинских пленных в Курской области
DAILY
"Медики – лакомая цель для врага". Как экипаж медэвака 68 ОЕБр спасает жизни под Покровском
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Медики – лакомая цель для врага". Как экипаж медэвака 68 ОЕБр спасает жизни под Покровском