Турция обсуждает с РФ проведение зерновой сделки и видит "положительную повестку"

"Мы продолжаем контакты с ООН, Украиной и Россией, которые являются сторонами зерновой инициативы. Киев сообщил, что одобряет повторное продление инициативы. Москва также придерживается положительной повестки дня по этому вопросу. Мы, в свою очередь, надеемся и ожидаем продолжения договоренности с учетом вклада всех сторон. Продолжаем работу по этому направлению", - заявил он.

Напомним, что действия зернового соглашения истекает 18 марта 2023 года. Украина начала обсуждение с партнерами по продолжению Черноморской зерновой инициативы.

Добавим, Украина и ООН согласились, что продолжение инициативы по экспорту зерна критически важно для мира.

Между тем стало известно, что на следующей неделе ООН и Россия также обсудят продление зернового соглашения.

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