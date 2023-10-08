Турция может помочь прекратить войну в Израиле, - МЗС

МИД Турции осуждает войну. Так они написали в своем заявлении.

"Мы придаем большое значение скорейшему восстановлению спокойствия в регионе и решительно осуждаем жертвы среди гражданского населения. Подчеркивая, что акты насилия и связанная с этим эскалация никому не принесут пользы, мы призываем стороны действовать сдержанно и воздерживаться от опрометчивых шагов", - слова министерства.

Дипломаты готовы стать посредниками и внести свой вклад в прекращение огня.

"Мы всегда готовы внести свой посильный вклад в качестве Турции, гарантируя, что эти события могут быть взяты под контроль без дальнейшей эскалации и распространения на более широкую территорию. В этом направлении мы активно поддерживаем контакты с заинтересованными сторонами", - заявили в МИД Турции.

Турция предлагает решить вопрос созданием двух государств, для прекращения конфликта. Так они заявили в своем обращении.

Эти печальные события еще раз демонстрируют важность видения решения о создании двух государств. Мы приглашаем стороны, отказавшись от применения силы, в соответствии с этим видением, работать над долгосрочным решением без дальнейших задержек.

Причины конфликта Израиля и Палестины

Палестина хочет закрепить территориальный статус Западного берега реки Иордан, сектора Газа, Голанских высот и Восточного Иерусалима. Также дать право палестинскому народу на самоопределение.

Ранее мы писали, что Израиль прекращает поставку электроэнергии в Сектор Газа. Даже при стабильной подаче электричества, в Секторе Газа наблюдались проблемы со светом.