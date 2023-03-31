Турция намерена усилить работу для достижения мира в Украине
Члены Совета национальной безопасности Турции во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе заседания обязались приложить новые усилия для установления мира в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DHA.
В Анкаре прошло заседание Совета национальной безопасности Турции, одним из вопросов повестки дня были мирные усилия страны по прекращению вторжения РФ в Украину.
"Оценены негативные последствия войны, которая длится уже более года между РФ и Украиной, ее влияние на стабильность других стран региона и безопасность в Черном море", - заявили члены Совбеза.
В итоговом заявлении также говорится, что Турция усилит работу по установлению крепкого мира, поддержанию региональной стабильности и ликвидации последствий гуманитарных кризисов.
Ранее сообщалось, что парламент Турции вчера вечером, 30 марта, принял законопроект протокола вступления Финляндии в НАТО.
Напомним, что в Турции считают, что Швеция недостаточно борется с терроризмом, чтобы вступить в НАТО.
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