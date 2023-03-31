ua ru
Пт, 31 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Турция намерена усилить работу для достижения мира в Украине

Новина українською →
Пятница 31 марта 2023 03:10
Турция намерена усилить работу для достижения мира в Украине Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Члены Совета национальной безопасности Турции во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе заседания обязались приложить новые усилия для установления мира в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DHA.

В Анкаре прошло заседание Совета национальной безопасности Турции, одним из вопросов повестки дня были мирные усилия страны по прекращению вторжения РФ в Украину.

"Оценены негативные последствия войны, которая длится уже более года между РФ и Украиной, ее влияние на стабильность других стран региона и безопасность в Черном море", - заявили члены Совбеза.

В итоговом заявлении также говорится, что Турция усилит работу по установлению крепкого мира, поддержанию региональной стабильности и ликвидации последствий гуманитарных кризисов.

Ранее сообщалось, что парламент Турции вчера вечером, 30 марта, принял законопроект протокола вступления Финляндии в НАТО.

Напомним, что в Турции считают, что Швеция недостаточно борется с терроризмом, чтобы вступить в НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция
NEWS
В Украине планируют создать реестр уклонистов: что это и как будет работать
В Украине планируют создать реестр уклонистов: что это и как будет работать
DAILY
Даниил Гетманцев: Всегда есть кто-то, кто хочет сыграть в рулетку с государством
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Даниил Гетманцев: Всегда есть кто-то, кто хочет сыграть в рулетку с государством