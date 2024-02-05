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Турция готовит новый механизм экспорта украинского зерна: подробности

Фото: глава МИД Турции Хакан Фидан (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Правительство Турции готовит новый механизм экспорта украинского зерна на мировые рынки. Новую схему намерены обсудить с Россией.

Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит новый механизм экспорта украинского зерна через Черное море с российским диктатором Владимиром Путиным во время его предстоящего визита в Турцию.

"Предыдущая сделка по зерну работала в рамках определенного механизма, теперь стало видно, что есть возможность использовать другой механизм, и сейчас предпринимаются усилия по конкретизации этой возможности", - заявил Фидан.

Глава МИД Турции также отметил, что некоторым судам удалось вывезти украинское зерно из Черного моря даже без заключения соглашения.

"Мы хотим прояснить эту ситуацию де-факто с помощью нового механизма", - добавил он.

Работа "Зернового коридора"

В середине июля прошлого года Россия вышла из "зернового соглашения", позволявшего экспортировать украинское зерно Черным морем. После этого Украина приняла решение возобновить экспорт без участия страны-террориста. Россияне всячески пытались препятствовать работе "зернового коридора", в том числе ударами по портам и инфраструктуре.

Уже в августе Украина открыла временные коридоры гражданских торговых судов. Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода судов, находящихся в украинских портах еще с начала войны.

Ранее на этой неделе вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков отметил, что Украина за 6 месяцев экспортировала более 20 млн тонн грузов из одесских портов в 32 страны мира через украинский коридор. По его словам, порты Большой Одессы наращивают перевалку грузов. Так, в январе было экспортировано 6,3 млн тонн – этот показатель почти равен довоенному уровню.

 

 

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Турциязерновой коридор