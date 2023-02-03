Турция экспортировала электронику и запасные детали, необходимые РФ для ее армии, - WSJ

В прошлом году турецкие компании экспортировали машины, электронику, запасные части и другие товары, необходимые России для своих Вооруженных сил, на десятки миллионов долларов.

WSJ отмечает, что это демонстрирует возможности РФ подпитывать свои военные действия, несмотря на международные санкции. Данные показывают, что по меньшей мере 13 турецких фирм экспортировали товаров на общую сумму не менее 18,5 млн долларов, включая изделия из пластика, резины и транспортные средства, по меньшей мере, 10 российским компаниям, находящимся под санкциями США.

По данным, проанализированным The Wall Street Journal, турецкие компании отправили по меньшей мере три партии товаров американского производства. Турецкие фирмы также отправили в Россию еще 15 миллионов долларов в виде лифтов, электрогенераторов, печатных плат и других товаров американского производства, нарушая экспортный контроль США, призванный лишить Россию жизненно важного военного оборудования.

Сейчас, спустя почти год после вторжения, США оказывают давление на третьи страны, такие как Турция, чтобы они сотрудничали с ключевыми аспектами санкций. Высокопоставленные чиновники министерства финансов США на этой неделе посетили Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Оман, чтобы ликвидировать российские сети военных закупок в регионе. Официальные лица Турции заявляют, что страна применяет только санкции, введенные Советом Безопасности ООН, а не санкции, введенные такими странами, как США. Министерство иностранных дел Турции также заявляет, что не оправдывает попыток уклониться от санкций в отношении России.

Среди попавших под санкции российских компаний получили товары из Турции, были дочерняя компания российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение", производящая системы вооружения для ВМФ России, и "Промтехнология", попавшая под санкции за производство винтовок для российских Вооруженных сил.

В дополнение к попыткам лишить Россию оружия, официальные лица США также пытаются перекрыть российские источники к основным товарам, используемых для военной техники. Каучук, например, используется при изготовлении пластин, защищающих российские боевые танки Т-80. Санкции США и экспортный контроль также нацелены на пластмассы, необходимые России для производства танков, кораблей, шлемов и бронежилетов. Данные показывают, что Россия приобрела у Турции рулевые колеса для грузовиков и американские фильтры для двигателей. Россия импортировала конвейеры и элеваторы американского производства почти на 8 миллионов долларов, нарушая экспортный контроль США.