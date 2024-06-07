Турция поможет Украине с реабилитацией военных
Украина и Турция договорились о сотрудничестве в области реабилитации военнослужащих ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.
Отмечается, что договоренности были достигнуты на встрече заместителя министра обороны Украины Натальи Калмыковой с чрезвычайным и полномочным послом Турции в Украине Мустафой Левентом Бильгеном.
"Мы очень благодарны за помощь, которую Украине оказывает Турецкая Республика. Теперь ее перечень пополнился сотрудничеством в секторе реабилитации. Недавно начат пилотный проект по реабилитации военнослужащих", - сказала она.
По словам Калмыковой, целью этого проекта является создание эффективного реабилитационного пространства с участием гражданских и военных учреждений здравоохранения, социальных служб и органов местного самоуправления. В Минобороны напомнили, что пилотный проект включает в себя, в частности, создание центров совершенства - заведений, которые примут на себя лидерство в сфере реабилитации.
Поддержка Украины со стороны Турции
Турция официально осудила российскую агрессию, но заняла нейтральную сторону и периодически пытается предложить свою площадку для мирных переговоров.
При этом Анкара несколько раз передавала и продавала Киеву военное оборудование. Ранее издание Middle East Eye писало, что турецкий производитель оружия Canik поставлял в Украину сотни крупнокалиберных пулеметов.
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