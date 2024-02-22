Турция поможет США с увеличением производства артиллерийских боеприпасов, - Пентагон

По его словам, производство планируют начать до конца 2025 года на трех заводах в штате Техас.

Также он добавил, что контракт на строительство, монтаж и дальнейшее производство заключен с компанией General Dynamics Ordnance and Tactical Systems.

Юргенсен уточнил, что завод по производству боеприпасов будет иметь производственную мощность 30 тысяч гильз в месяц.

Сотрудничество США с Турцией

Ранее посол США Джефф Флейк в своей статье заявлял о значимости для Вашингтона прочных отношений с Турцией.

В публикации под названием "Прочные отношения с Турцией отвечают интересам США" он отметил, что "трансформация" турецкого оборонного сектора является неотъемлемой частью цепочки оборонных поставок США и могущества НАТО.

Снаряды для Украины

Напомним, в начале мая 2023 г. Евросоюз и союзники договорились о выделении одного миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов для Украины. Планировалось, что страны ЕС предоставят Украине миллион снарядов к марту 2024 года. Но пока этот план не выполнен.

Выступая в Мюнхене, чешский президент Петр Паве заявил, что Прага нашла 800 тысяч снарядов, которые уже в ближайшие недели могут быть отправлены в Украину.

Недавно премьер-министр Эстонии Кайя Каллас также сказала, что Европа нарастила втрое производство снарядов для Украины. Кроме того, Министр иностранных дел Радослав Сикорский заявлял, что Польша рассматривает возможность большего количества боеприпасов для помощи Украине.