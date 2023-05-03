Турция договорилась с Москвой об отсрочке платежей за газ

Турция договорилась с российским "Газпромом" об отсрочке оплаты части импортируемого ею природного газа после резкого роста цен в прошлом году.

Об этом заявил министр энергетики Фатих Донмез, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Дефицит счета текущих операций Турции резко вырос в прошлом году из-за увеличения стоимости импорта энергоносителей до 97 млрд долларов, что почти вдвое превышает средний показатель за последние годы. С тех пор цены на энергоносители снизились, поскольку рынки приспособились к сбоям, вызванным вторжением России в Украину.

"Были переговоры, была достигнута договоренность с Россией, с компанией "Газпром" об отсрочке платежей выше определенного уровня после того, так как в прошлом году цены чрезвычайно выросли, чего никто не мог предвидеть", - сказал Донмез в интервью телеканалу Haber Global.

Донмез не уточнил, когда была заключена сделка, но сказал, что она была проведена по согласованию министерствами финансов и что такие сделки были обычным явлением.

В январе он заявил, что переговоры, в том числе об отсрочке платежей, продолжаются. Он не назвал цифру отсроченного платежа, но сказал, что это было сделано, чтобы помочь балансу текущего счета.

Дефицит счета текущих операций Турции вырос до 48,75 млрд долларов в 2022 году с 7,23 млрд долларов в 2021 году и 31,89 млрд долларов в 2020 году.

Турция стремилась превратить свой хронический дефицит счета текущих операций в профицит в рамках своей экономической программы, которая отдает приоритет инвестициям и экспорту при сохранении низких процентных ставок.

Стоимость импорта энергоносителей начала снижаться с января и снизилась на 19% в годовом исчислении за первые четыре месяца 2023 года, свидетельствуют данные правительства.