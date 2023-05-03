Туреччина домовилася з Москвою про відстрочку платежів за газ

Туреччина домовилася з російським "Газпромом" про відстрочку оплати частини імпортованого нею природного газу після різкого зростання цін минулого року.

Про це заявив міністр енергетики Фатіх Донмез, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Дефіцит рахунку поточних операцій Туреччини різко зріс минулого року через збільшення вартості імпорту енергоносіїв до 97 млрд доларів, що майже вдвічі перевищує середній показник за останні роки. З того часу ціни на енергоносії знизилися, оскільки ринки пристосувалися до збоїв, спричинених вторгненням Росії в Україну.

"Були переговори, було досягнуто домовленості з Росією, з компанією "Газпром" про відстрочку платежів вище за певний рівень після того, як минулого року ціни надзвичайно зросли, чого ніхто не міг передбачити", - сказав Донмез в інтерв'ю телеканалу Haber Global.

Донмез не уточнив, коли було укладено угоду, але сказав, що вона була проведена за погодженням з міністерствами фінансів і що такі угоди були звичайним явищем.

У січні він заявив, що переговори, зокрема про відстрочення платежів, продовжуються. Він не назвав цифру відстроченого платежу, але сказав, що це було зроблено, щоб допомогти балансу поточного рахунку.

Дефіцит рахунку поточних операцій Туреччини зріс до 48,75 млрд доларів у 2022 році з 7,23 млрд доларів у 2021 році та 31,89 млрд доларів у 2020 році.

Туреччина прагнула перетворити свій хронічний дефіцит рахунку поточних операцій на профіцит у межах своєї економічної програми, яка віддає пріоритет інвестиціям та експорту за збереження низьких відсоткових ставок.

Вартість імпорту енергоносіїв почала знижуватися з січня та знизилася на 19% у річному обчисленні за перші чотири місяці 2023 року, свідчать дані уряду.