Турция в июне продолжит переговоры со Швецией о ее членстве в НАТО

По его словам, Швеция еще не полностью выполнила требования для того, чтобы Турция ратифицировала ее членство в Альянсе, и Анкара много раз заявляла об этом Стокгольму.

"После того, как наш парламент одобрил членство Финляндии в НАТО, мы договорились провести следующую встречу (со Швецией - ред.) в первую или вторую неделю июня", - заявил Калын, добавив, что в Швеции с июня вступает в силу новый антитеррористический закон, который станет прогрессом в выполнении требований Турции.

Он добавил, что до 1 июня Стокгольм должен выполнить еще ряд условий, но не уточнил, какие именно.

"Мы не считаем правильными заявления вроде: "Швеция сделала свою часть, теперь очередь Турции, Турция должна сделать свою часть". Понятно, каковы наши критерии и наши требования. Насколько они выполнены, можно легко проверить численно и фактически", - добавил он.

Стоит заметить, что Турция и Венгрия остаются единственными странами НАТО, которые не одобрили членство Швеции в Альянсе.