Вказаний законопроект задає основні параметри переходу всіх складових сектору безпеки і оборони України на стандарти НАТО

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов вважає ухвалення закону про нацбезпеку важливим кроком, який наближає Україну до НАТО, повідомляє прес-служба РНБО.

За словами Турчинова, вказаний законопроект задає основні параметри переходу всіх складових сектору безпеки і оборони України на стандарти НАТО.

"Закон визначає натівські та європейські параметри для національного сектору безпеки і оборони. Він визначає структуру, функції, систему управління, систему стратегічного планування, а також багаторівневу систему цивільного контролю", - заявив він, заявивши про важливість схвалення цього закону напередодні Брюссельського саміту НАТО, до участі в якому запрошено українську делегації на чолі з президентом України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада України сьогодні, 21 червня 2018 року, схвалила в другому читанні законопроект №8068 "Про національну безпеку".