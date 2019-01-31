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Україна розбудовує сучасну європейську модель сектору безпеки і оборони, - Турчинов

Новини » Політика    31.01.2019 - 19:05
Україна розбудовує сучасну європейську модель сектору безпеки і оборони, - Турчинов
Фото: Олександр Турчинов (РБК-Україна)

Стратегічна мета України - стати повноправним членом НАТО, заявив Турчинов

Незважаючи на війну, Україна реформує сектор безпеки і оборони за стандартами НАТО. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України  (РНБО) Олександр Турчинов під час зустрічі з групою іноземних стратегічних радників високого рівня з питань оборонної реформи при Комітеті реформ Міноборони і ЗСУ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу РНБО

Як зазначається, сторони обговорили питання реформування сектору безпеки і оборони України та перспективи входження України до НАТО.

Турчинов наголосив, що нещодавно ухвалено закон "Про національну безпеку України", що заклав фундамент побудови сучасної європейської моделі сектору безпеки і оборони нашої держави.

"Для нашої держави стратегічна мета - стати повноправним членом НАТО, а в перспективі - ЄС. Ми розуміємо, скільки ще потрібно працювати для досягнення цієї мети, але готові до цього", - зазначив Турчинов.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко очікує остаточного рішення парламенту з питання закріплення в Конституції стратегічного курсу України на вступ в Європейський союз і НАТО вже у лютому. 

Раніше РБК-Україна писало, що Північноатлантичний альянс (НАТО) схвально оцінив розвиток української армії, зокрема, у питанні підготовки сержантів та у керуванні військами. 

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Новини України НАТООлександр Турчинов
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