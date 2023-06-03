Забота по-русски. Жителей Шебекино заставляют платить за эвакуацию детей, - СМИ

Жительница Шебекино заявила, что ей пришлось заплатить за эвакуацию своих детей в Воронежскую область.

"Слава богу, вчера отправила детей в лагерь в Воронежскую область. Чего стоило добиться того, чтобы попасть в списки! Обещали все бесплатно будет, а в последний момент сказали, что надо доплатить за проезд. И так за двоих 6 тысяч рублей (74 доллара, - ред.) пришлось заплатить… Пришлось выложить последнее, что было", - заявила она.

По данным издания, такие же сообщения пишут под прямым эфиром главы администрации Шебекинского городского округа Владимира Жданова.

Жданов заявил, что такое решение принято, чтобы "не везти детей на школьном автобусе на дальнее расстояние".

Ситуация в Белгородской области

1 июня "РДК" начал вторую фазу рейда в Белгородскую область. Воины ударили "Градами" по зданию МВД в Шебекино, где находилось много российских силовиков, которые были направлены туда из-за объявленного плана "Крепость". "Легион России", со своей стороны, успешно уничтожил грузовик с боекомплектом и миномет.

Тем временем российские власти начали в срочном порядке перебрасывать подразделения спецназовцев в Белгородскую область.

Помимо этого власти начали эвакуировать местных жителей в другие части Белгородской области.

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