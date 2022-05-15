Тупицький не повернеться до КСУ: повноваження минули, замість нього буде інший суддя

Зокрема, вона зазначає, що термін повноважень Тупицького почався 15 травня 2013 року, і сьогодні закінчується визначений законом 9-річний термін.

Незважаючи на укази президента Володимира Зеленського, якими він скасував призначення Тупицького суддею КСУ і призначив нових, у суді колишній голова Конституційного суду оскаржив їх, що не призвело до його поновлення, оскільки рішення не набуло чинності.

Проте Конституційний суд постановив, що новий суддя зможе прийняти присягу і приступити до роботи лише після того, як закінчиться термін повноважень Тупцикого або інших суддів. Сьогодні ж закінчуються його повноваження, що є безумовною підставою для звільнення.

"Чекаємо вже незабаром складення присяги одним з новопризначених суддів Конституційного суду", - зазначила Совгиря.

Історія з відстороненням Тупицького

У березні 2021 року Зеленський скасував указ про призначення Тупицького суддею КСУ, що автоматично означало його звільнення. Однак йому вдалося в судах заблокувати рішення.

До цього Зеленський кілька місяців усував Тупицького, оскільки йому оголосили підозру у введенні суду в оману і примусі свідка до відмови від дачі свідчень. Кримінальне переслідування активізувалося після того, як КСУ фактично скасував антикорупційну реформу.