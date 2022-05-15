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Тупицький не повернеться до КСУ: повноваження минули, замість нього буде інший суддя

Фото: колишній суддя КСУ Олександр Тупицький (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Сьогодні, 15 травня 2022 року, закінчується термін повноваження відстороненого судді Конституційного суду України (КСУ) Олександра Тупицького. На його місце призначать іншого суддю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Верховної ради в КСУ Ольги Совгирі.

Зокрема, вона зазначає, що термін повноважень Тупицького почався 15 травня 2013 року, і сьогодні закінчується визначений законом 9-річний термін.

Незважаючи на укази президента Володимира Зеленського, якими він скасував призначення Тупицького суддею КСУ і призначив нових, у суді колишній голова Конституційного суду оскаржив їх, що не призвело до його поновлення, оскільки рішення не набуло чинності.

Проте Конституційний суд постановив, що новий суддя зможе прийняти присягу і приступити до роботи лише після того, як закінчиться термін повноважень Тупцикого або інших суддів. Сьогодні ж закінчуються його повноваження, що є безумовною підставою для звільнення.

"Чекаємо вже незабаром складення присяги одним з новопризначених суддів Конституційного суду", - зазначила Совгиря.

Історія з відстороненням Тупицького

У березні 2021 року Зеленський скасував указ про призначення Тупицького суддею КСУ, що автоматично означало його звільнення. Однак йому вдалося в судах заблокувати рішення.

До цього Зеленський кілька місяців усував Тупицького, оскільки йому оголосили підозру у введенні суду в оману і примусі свідка до відмови від дачі свідчень. Кримінальне переслідування активізувалося після того, як КСУ фактично скасував антикорупційну реформу.

Нагадаємо, Тупицький з початку масштабного вторгнення Росії виїхав з України, незважаючи на заборону щодо чоловіків призовного віку та його статус обвинуваченого у кримінальному провадженні. Держбюро розслідувань відкрило кримінальну справу за незаконний перетин кордону.

До цього він потрапив під санкції США.

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Конституционный суд Украины