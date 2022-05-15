Тупицький не повернеться до КСУ: повноваження минули, замість нього буде інший суддя

Сьогодні, 15 травня 2022 року, закінчується термін повноваження відстороненого судді Конституційного суду України (КСУ) Олександра Тупицького. На його місце призначать іншого суддю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Верховної ради в КСУ Ольги Совгирі.
Зокрема, вона зазначає, що термін повноважень Тупицького почався 15 травня 2013 року, і сьогодні закінчується визначений законом 9-річний термін.
Незважаючи на укази президента Володимира Зеленського, якими він скасував призначення Тупицького суддею КСУ і призначив нових, у суді колишній голова Конституційного суду оскаржив їх, що не призвело до його поновлення, оскільки рішення не набуло чинності.
Проте Конституційний суд постановив, що новий суддя зможе прийняти присягу і приступити до роботи лише після того, як закінчиться термін повноважень Тупцикого або інших суддів. Сьогодні ж закінчуються його повноваження, що є безумовною підставою для звільнення.
"Чекаємо вже незабаром складення присяги одним з новопризначених суддів Конституційного суду", - зазначила Совгиря.
У березні 2021 року Зеленський скасував указ про призначення Тупицького суддею КСУ, що автоматично означало його звільнення. Однак йому вдалося в судах заблокувати рішення.
До цього Зеленський кілька місяців усував Тупицького, оскільки йому оголосили підозру у введенні суду в оману і примусі свідка до відмови від дачі свідчень. Кримінальне переслідування активізувалося після того, як КСУ фактично скасував антикорупційну реформу.
Нагадаємо, Тупицький з початку масштабного вторгнення Росії виїхав з України, незважаючи на заборону щодо чоловіків призовного віку та його статус обвинуваченого у кримінальному провадженні. Держбюро розслідувань відкрило кримінальну справу за незаконний перетин кордону.
До цього він потрапив під санкції США.
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