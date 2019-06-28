ІД взяла відповідальність за теракти в Тунісі

Ілюстративне фото (youtube.com/televisionOrient)

В результаті терактів в Тунісі загинула одна людина і ще 9 поранені

Терористична організація "Ісламська держава" взяла відповідальність за теракти в Тунісі 27 червня. Про це повідомив портал SITE Intelligence Group, який відстежує активність терористів в соціальних мережах.

Повідомляється, що терористичне угруповання взяло на себе відповідальність за два вибухи в столиці Тунісу. За уточненими даними, в результаті терактів загинув поліцейський і постраждали ще дев'ять осіб

Зазначимо, вибухи сталися неподалік від посольства Франції і в районі казарм Головного управління національної безпеки Тунісу. Один із смертників намагався проникнути всередину будівлі, але його зупинила охорона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Німеччині затримали 39-річного боснійця, який підозрюється в причетності до терактів в Парижі 13 листопада 2015 року. Німецькі правоохоронці виявили його випадково в ході розслідування відносно двох громадян Боснії і Герцеговини, яких підозрювали у порушенні законодавства з контролю за поставками зброї. На даний момент вирішується питання щодо екстрадиції за запитом Бельгії.