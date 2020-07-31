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Ще одна країна закрила кордони для українців

Сейшельські острови, П'ятниця 31 липня 2020 14:07
Ще одна країна закрила кордони для українців
Фото: люди в аеропорту (pixabay)
Автор: Андрій Козловський

Кулеба заявив, що за цей тиждень змінилася політика на Сейшельських островах

Сьогодні, 31 липня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Сейшельські острови закрили кордони для українських туристів через епідеміологічну ситуацію в країні. Однак 39 країн світу залишаються відкритими для громадян України.

Про це Дмитро Кулеба заявив під час брифінгу.

"Минулого тижня я оголошував країни, які відкриті або відносно відкриті для українців. За цей тиждень змінилася політика на Сейшельських островах", - сказав Кулеба.

Також він додав, що при цьому вчора Болгарія ухвалила рішення, згідно з яким спрощений порядок в'їзду для громадян України був продовжений ще на місяць.

За його словами, найбільш популярними серед українців є Угорщина, Туреччина і Росія. Після них одразу йде Польща, Німеччина, Румунія, Хорватія.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що для українців відкрилися для в’їзду ще 13 країн і наразі таких країн вже 39.

Також Європейський Союз оновив список країн, громадяни яких зможуть вільно потрапити на територію блоку, однак України в цьому списку досі немає.

Разом з тим, уряд Польщі передумав скасовувати обов'язкову двотижневу самоізоляцію для авіапасажирів з України, і українцям доведеться знову відбувати карантин, який скасували 1 липня.

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