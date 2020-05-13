Туніс послабив комендантську годину

Туніс послабив карантинні обмеження на тлі відсутності нових випадків коронавірусу впродовж трьох днів поспіль. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з розпорядженням президента Каїса Саїда, комендантська година в Тунісі триватиме з 23:00 до 5:00. Раніше громадянам заборонялося виходити на вулиці з 10:00 до 6:00. Рішення зумовлене відсутністю нових випадків коронавірусу протягом трьох останніх днів.

Член урядового консультативного комітету з кризи, викликаної коронавірусом, Джаліла Бен Келіл заявила, що, хоча обмеження були зняті, вони можуть бути повернуті в разі необхідності.

"Ми боїмося нової хвилі, якщо буде відновлення, і люди продовжать ігнорувати і безвідповідально ставитися до соціального дистанціювання через переповненість громадських місць", - зазначила чиновник.

За її словами, тільки п'ятеро пацієнтів з COVID-19 досі перебувають у лікарнях Тунісу. Чиновник пояснила успіх країни у боротьбі зі спалахом швидкими і агресивними карантинними заходами, які ухвалив уряд.

З початку епідемії у Тунісі зареєстровано 1032 випадки коронавірусу. Більшість пацієнтів одужали, ще 45 осіб померли.

Перший випадок COVID-19 в Тунісі зафіксували 2 березня. Заражений повернувся з Італії, у якій на той момент спалах коронавірусу тільки починався. Через кілька тижнів влада країни оголосила загальнонаціональну цілодобову самоізоляцію.