Туман и гололедица. Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Завтра, 2 декабря, в Украине будет без осадков. Однако портить впечатление будут туман и гололедица.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.
Ночью и утром на Закарпатье и Прикарпатье туман, видимость 200-500 м, І уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.
Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла; на западе и юге страны днем 1-6° тепла.
Облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 3-8 м/с.
Температура в течение суток от 2° тепла до 3° мороза; в Киеве ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.
Погода в Украине 2 декабря (facebook.com/UkrHMC)
Погода в декабре 2024 в Украине будет не без снега. Средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах от 4° мороза до 2° тепла, что близко к норме.
Как отмечают синоптики, в декабре будет на 5-6° холоднее, чем в ноябре, в котором средняя температура составляет 1-8° тепла.
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