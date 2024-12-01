Туман и гололедица. Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

Ночью и утром на Закарпатье и Прикарпатье туман, видимость 200-500 м, І уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла; на западе и юге страны днем 1-6° тепла.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура в течение суток от 2° тепла до 3° мороза; в Киеве ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.



Погода в Украине 2 декабря (facebook.com/UkrHMC)