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Туман и гололедица. Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 2 декабря в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 2 декабря, в Украине будет без осадков. Однако портить впечатление будут туман и гололедица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

Ночью и утром на Закарпатье и Прикарпатье туман, видимость 200-500 м, І уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла; на западе и юге страны днем 1-6° тепла.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура в течение суток от 2° тепла до 3° мороза; в Киеве ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.
 

Погода в Украине 2 декабря (facebook.com/UkrHMC)

Погода в декабре в Украине

Погода в декабре 2024 в Украине будет не без снега. Средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах от 4° мороза до 2° тепла, что близко к норме.

Как отмечают синоптики, в декабре будет на 5-6° холоднее, чем в ноябре, в котором средняя температура составляет 1-8° тепла.

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