ru
ua

Туман у Києві утримається до кінця доби

Новини » Суспільство   

Завтра очікуються сильні пориви вітру

Погода у Києві до кінця дня 20 листопада буде ускладненою, очікується сильний туман. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зазначається, що видимість становитиме 200-500 метрів. Крім того, 21 листопада очікуються пориви вітру 15-18 м/с.

Водіям під час керування автомобілем у тумані рекомендують дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху;
  • при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Раніше повідомлялося, що погода у Києві в четвер, 21 листопада, буде вітряна, очікуються морози до -4 градусів. Температура повітря в столиці найближчої ночі близько нуля, завтра вдень +1+3 градуси, а в четвер увечері - зниження температури повітря до-1-4 градусів.

РБК-Україна писало, що погода в Україні у четвер, 21 листопада, буде прохолодною, очікується сильний вітер зі штормовими значеннями, а також мороз вночі. У східній частині України температура завра вночі знизиться до -8 градусів.

Україна ніколи не буде в НАТО та ЄС, - Коломойський Трамп запропонував Ердогану торговельну угоду для вирішення питання з С-400
Читати всі новини