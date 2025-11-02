Туман и до +18 градусов: синоптики дали прогноз погоды на 2 ноября

Согласно прогнозу, по всей территории страны - переменная облачность, без осадков.

Ночью и утром туман ожидается в большинстве регионов, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областей.

Ветер - преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит от +1 до +6 градусов, днем поднимется до +16°, а на Закарпатье, Прикарпатье и юге Одесской области до +18 градусов.

Метеорологи объявили желтый уровень опасности из-за туманов.

Погода в Киеве и области

В столице и на Киевщине 2 ноября также будет переменная облачность и без осадков.

Ночью и утром возможен туман с видимостью 200-500 м, что затруднит движение транспорта.

Температура воздуха:

в Киеве ночью от +4 до +6 градусов, днем - до +13 градусов;

по области - ночью от +1 до +6 градусов, днем до +16 градусов.

Предупреждение о тумане в регионе имеет желтый уровень опасности.