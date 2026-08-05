Тульская область России оказалась под ударом, на складе Wildberries масштабный пожар

В ночь на 5 августа Тульская область России подверглась атаке. Под утро в одном из населенных пунктов области возник масштабный пожар на складе Wildberries.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы и OSINT-паблики.
Судя по постам губернатора Дмитрия Миляева, для региона примерно в 00:34 по киевскому времени была объявлена ракетная опасность. Она длилась чуть более двух часов.
Однако важно отметить, что для Тульской области была также угроза применения беспилотников. Опасность существовала с самого вечера и продолжалась до 04:56 утра.
Примерно в 03:30 в нескольких OSINT-пабликах стали массово появляться кадры, на которых возник пожар на территории одного из складов. Как позже стало ясно по кадрам, в населенном пункте Алексино горит логистический хаб Wildberries.
Местные власти ситуацию пока никак не комментировали. Чем был атакован склад - дронами или ракетами - пока неясно.
Отметим, что под утро мэр Москвы Сергей Собянин отчитался, что силы ПВО якобы сбили 10 дронов, которые летели на российскую столицу.
Кроме того, в OSINT-пабликах сейчас появляются кадры, что под атакой находится Казань (республика Татарстан, РФ). Что именно под ударом, пока неясно.
Напомним, что по данным Forbes от 3 августа, за пару недель ВСУ уничтожил не менее 17% складских помещений Wildberries. Компания в результате этих атак понесла колоссальные убытки.
Также отметим, что 25 июня президент Украины Владимир Зеленский объявил о старте 40-дневной операции СБУ по принуждении России к миру. Какой была хронология событий за этот период - читайте в материале РБК-Украина.