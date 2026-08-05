Тульская область России оказалась под ударом, на складе Wildberries масштабный пожар

Судя по постам губернатора Дмитрия Миляева, для региона примерно в 00:34 по киевскому времени была объявлена ракетная опасность. Она длилась чуть более двух часов.

Однако важно отметить, что для Тульской области была также угроза применения беспилотников. Опасность существовала с самого вечера и продолжалась до 04:56 утра.

Примерно в 03:30 в нескольких OSINT-пабликах стали массово появляться кадры, на которых возник пожар на территории одного из складов. Как позже стало ясно по кадрам, в населенном пункте Алексино горит логистический хаб Wildberries.

Местные власти ситуацию пока никак не комментировали. Чем был атакован склад - дронами или ракетами - пока неясно.

Отметим, что под утро мэр Москвы Сергей Собянин отчитался, что силы ПВО якобы сбили 10 дронов, которые летели на российскую столицу.

Кроме того, в OSINT-пабликах сейчас появляются кадры, что под атакой находится Казань (республика Татарстан, РФ). Что именно под ударом, пока неясно.