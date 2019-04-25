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Тука: Росія готує верифікацію пенсіонерів і перепис на Донбасі


Після видачі паспортів Росія на Донбасі проведе перепис

Російська Федерація після рішення про видачу паспортів жителям окупованого Донбасу готується до верифікації пенсіонерів та перепису населення на цих територіях. Про це в інтерв'ю "Громадському" заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

За його словами, після рішення про спрощений порядок отримання російських паспортів Москва може провести верифікацію пенсіонерів і перепис.

"Я знаю також від наших спецслужб, що вони зараз готуються до двох заходів: захід перший - це проведення так званого перепису населення з допомогою Росстату, захід другий - вони планують провести так звану верифікацію пенсіонерів, під час якої будуть наполегливо рекомендувати обміняти українські паспорти на паспорти "ЛНР" і "ДНР", - зазначив Тука.

Він також додав, що жителі ОРДЛО, позбувшись українських паспортів, не зможуть отримувати виплати і перетинати лінію розмежування. Крім того, вони фактично опиняться в ізоляції.

Нагадаємо, напередодні російський президент Володимир Путін підписав указ, яким спростив видачу російських паспортів жителям "ДНР" і "ЛНР".

Він також назвав видачу паспортів "питанням суто гуманітарного характеру, оскільки жителі окупованих районів Донбасу не можуть нормально пересуватися, реалізовувати свої потреби і елементарні права".

 

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