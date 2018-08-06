Пролонгація закону про статус Донбасу посприяє введенню миротворців, - ОБСЄ

Сайдик закликає продовжити дію закону про особливий статус Донбасу

Пролонгація закону про особливий статус окупованого Донбасу може сприяти введенню миротворчої місії ООН. Про це йдеться в листі спецпредставника ОБСЄ в контактній групі Мартіна Сайдика, повідомляє перший віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко.

За її словами, керівництву українського парламенту надійшло звернення Сайдика. В ньому дипломат звертає увагу на те, що дія закону, який передбачає особливий порядок самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей, продовженого на рік у жовтні 2017 року, закінчується восени. У листі він також зазначає, що чергова пролонгація закону могла б сприяти залученню сил ООН для вирішення конфлікту.

"І також дала б потрібний сигнал міжнародній спільноті для подальшої підтримки цих зусиль", - додала Геращенко.

Нагадаємо, раніше голова Верховної ради Андрій Парубій заявив, що рішення про те, чи продовжувати закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), буде залежати від позиції міжнародних партнерів.