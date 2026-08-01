"Туда не купишь билет и за миллион": как украинец исследует самые отдаленные острова мира

Главное: Первый украинец на острове Буве : Вадим Ивлев стал первым гражданином Украины, высадившимся на самом одиноком и труднодоступном острове Земли.

: Вадим Ивлев стал первым гражданином Украины, высадившимся на самом одиноком и труднодоступном острове Земли. Более редкостное, чем полет в космос : киевлянин бывает в экспедициях на отдаленные острова, где побывало меньше людей, чем в космических миссиях.

: киевлянин бывает в экспедициях на отдаленные острова, где побывало меньше людей, чем в космических миссиях. От радиокружка до экспедиций : детская мечта помогла путешественнику задолго до появления Starlink устанавливать радиосвязь отдаленных точек планеты со миром.

: детская мечта помогла путешественнику задолго до появления Starlink устанавливать радиосвязь отдаленных точек планеты со миром. Клочок земли без людей : главная ценность таких путешествий – возможность увидеть первозданные ландшафты, ледники и вулканы, не испытавшие никакого влияния человеческой цивилизации.

: главная ценность таких путешествий – возможность увидеть первозданные ландшафты, ледники и вулканы, не испытавшие никакого влияния человеческой цивилизации. Смена эпох : по наблюдениям путешественника, даже в самых отдаленных уголках, таких как Папуа – Новая Гвинея или Соломоновы острова, местные племена перенимают европейский быт и культуру и постепенно отдаляются от своей.

: по наблюдениям путешественника, даже в самых отдаленных уголках, таких как Папуа – Новая Гвинея или Соломоновы острова, местные племена перенимают европейский быт и культуру и постепенно отдаляются от своей. Влияние цифровизации. На планете фактически не осталось мест, куда не ступала нога человека. Но в эпоху интернета жажда путешествий в неизведанное привлекает людей все меньше, говорит Вадим.

От кружка радиолюбителей до экспедиций на край света

Еще в детстве Вадим Ивлев увлекся впечатляющими историями о путешествиях в неизведанные, малоизвестные уголки планеты. Как-то он пришел в кружок радиолюбителей, и в этом деле остается уже 50 лет. Выбрал профессию радиоинженера и одновременно планировал экспедиции – туда, где бывали иногда буквально десятки людей.

В частности, этой весной он стал первым украинцем, высадившимся на Буве, самом одиноком острове планеты.

"У меня с самого начала было желание: если заниматься чем-то, то заниматься серьезно, чтобы сделать что-то весомое, вложить душу, сделать что-то такое, что мне давалось", – рассказывает Вадим.

Сперва Вадим ездил в такие путешествия самостоятельно, а последние четыре раза его уже просто приглашали в состав специальных экспедиционных кораблей и команд.

"Сперва ездил самостоятельно, а последние четыре раза меня приглашали в экспедиции. В мире есть разные такие команды, и они между собой каждый год соревнуются, кто покажет лучший результат. Обычно в экспедицию набирают 14 членов – возможно, по количеству кают или коек на судне", – рассказывает он.

Сейчас он считает, что практически завершил то, к чему стремился еще с детства: посетил пять территорий французской Полинезии, почти весь Тихоокеанский регион, побывал в Антарктике.

О первом отдаленном путешествии и труднодоступных местах

Когда-то, много лет назад, первой крупной экспедицией для Вадима Ивлева стала поездка на Соломоновы острова в Тихом океане, где как раз проходил фестиваль тихоокеанского искусства. Туда он взял с собой радиопередатчик.

"Я взял с собой радиопередатчик, чтобы установить связь и поделиться своими этнографическими наблюдениями совершенно другой культуры", – вспоминает он.

В то время радиолюбительство играло в таких экспедициях особый статус. Спутниковой связи, мобильных телефонов еще не было, а имеющиеся технологии были чрезвычайно дорогими и принадлежали преимущественно военным.

На протяжении ста лет радиолюбители пытались охватить земной шар единой сетью, чтобы передавать новости и сообщения о чрезвычайных ситуациях из самых отдаленных уголков планеты, рассказывает Вадим.

Фото: киевлянин Вадим Ивлев исследует отдаленные уголки мира уже много лет (предоставлено собеседником)

Существуют специальные международные списки – так называемые DXCC-территории (entities), – куда входят не только страны, но и необитаемые острова или антарктические станции. Вадим начал искать наиболее сложные для достижения точки по рейтингу американских радиолюбителей.

"Есть места, которые входят в рейтинг и рекламируются как самые труднодоступные, а потому – самые интересные. Я стал искать эти места... И получилось, что я посетил много мест в таком океане, где вообще людей не бывает. Это азарт, это определенное достижение, это большой интерес", – отмечает путешественник.

Вспоминая свою первую поездку на Соломоновы острова, путешественник отмечает, что когда-то знал о них только из книг Джека Лондона и не знал никого, кто бы там побывал.

Тогда все удалось организовать через знакомых и сеть радиолюбителей: немецкие коллеги посоветовали другого немца, жившего на Соломоновых островах, и тот помог наладить связь с местными администрациями для получения разрешений на радиосвязь. Впоследствии сотрудница местной турфирмы прислала официальное приглашение.

Логистика оказалась непростой: он купил билет и летел через Австралию, потом добрался до острова, а оттуда пришлось отправляться дальше на маленьком самолетике на дикий и отдаленный остров. Кроме того, он побывал в Папуа – Новой Гвинее, где поездка также превратилась в настоящее приключение с поиском путей туда.

Как много в мире мест, куда не ступала нога человека?

Остались ли на Земле уголки, где вообще не бывали люди, или бывало очень мало? Вадим отмечает, что таких мест практически нет. Однако существуют локации, куда крайне трудно добраться из-за сложных логистических препятствий.

"Конечно, таких мест на Земле уже не осталось. Есть места, которые просто мало людей посещают. И это просто труднодоступные места, потому что туда попасть невозможно самолетом, вертолетом или просто каким-то кораблем напрямую, без многочисленных пересадок", – объясняет он.

Несмотря на то, что тысячи судов постоянно пересекают океаны, а на некоторые отдаленные станции или острова ежегодно приезжают тысячи туристов, существуют уникальные точки, высадка на которые связана с огромным риском.

"Потом еще нужно, чтобы был вертолет, потому что очень опасно просто высаживаться. К таким островам можно отнести тот же остров Буве", – добавляет путешественник.

По редкости он сравнивает эксклюзивность таких путешествий с космическими полетами, ведь за всю историю на этом самом одиноком острове побывало меньше людей, чем летало в космос в целом. По состоянию на конец июля 2026 года, в космосе побывало примерно 670-680 людей, включая орбитальные полеты и суборбитальные туристические миссии.

Обычно в подобные отдаленные места, куда сложно добраться, ездят ученые в исследовательских целях. Да и то – такие поездки иногда случаются всего раз в десять лет или даже реже.

Без влияния человека. Места, сохранившиеся такими, какими были миллионы лет назад

Уникальная ценность подобных путешествий и в том, что они позволяют увидеть планету такой, какой она была до появления человека. В отличие от привычных городов, где все изменено человеком, возведены дороги и здания, там царит совершенно другое ощущение времени, говорит Вадим Ивлев.

Вокруг себя мы видим здания, дороги, построенные несколько десятков лет назад. Некоторые сооружения – 100 лет и ранее. То есть так или иначе все вокруг нас как-то изменено человеком.

"А там – совсем другое представление о времени. Когда попадаешь, например, на остров Буве, то четко понимаешь, что вокруг все остается неизменным уже сотни тысяч лет – еще со времен, когда там в последний раз извергался вулкан. Там нет зданий, асфальта. Береговая полоса создана океаном. Там чувствуешь чрезвычайную ценность всего. Это последние клочки на планете, где можно что-то посмотреть в первозданном виде", – объясняет он.

Фото: уникальные места, не заселенные людьми, сохранили природу такой, какой она была тысячи, а то и миллионы лет назад ( wikipedia.org , пейзаж острова Гендерсон)

Сравнивая такие дикие уголки с привычной городской средой, путешественник отмечает, что даже исторические здания или улицы в цивилизации постоянно подвергаются человеческому вмешательству.

"Вот я в Киеве, например. Можно сказать, что это старые здания, но они все уже сотни раз перестроены и покрашены", – объясняет Вадим.

Зато природа в экстремальных точках планеты сохраняет первозданный возраст и является неизменным свидетелем эпох, ведь там каждый элемент ландшафта формировался тысячелетиями или миллионами лет.

"А ледники – это, скажем, две тысячи лет, когда он формировался, а камни на островах – это миллионы лет. То есть каждый камешек, который вы можете взять, это уже миллионы лет", – рассказывает он.

Путешествия в такие локации кардинально отличаются от обычных поездок, ведь туда невозможно добраться быстро или спланировать поездку на уикенд. Однако наградой за сложную логистику становится уникальное ощущение путешествия сквозь века.

"Это уже не те места, куда можно поехать или слетать на выходные. Туда нужно добираться очень долго. Но в некоторых таких местах вы словно перемещаетесь на машине времени. Порой даже на 200-300 миллионов лет назад, к тому, как земной шар выглядел тогда", – подытоживает путешественник.

Как европейская цивилизация доходит до аутентичных племен

Современный мир часто страдает от чрезмерного туризма, который существенно вредит аутентичным и когда-то малозаселенным местам. "Следы цивилизации" – пластик и прочий мусор – сегодня можно найти даже в самых высоких или самых отдаленных точках планеты.

"Сейчас даже на Эвересте банки, склянки, бесконечные очереди. Везде, к сожалению, это меняется, и если исчезнут эти острова, то я думаю, что мы уже безвозвратно потеряем такую ценную часть планеты", – делится эмоциями Вадим.

С этим столкнулись и в Европе. Венеция несколько лет назад ввела ограничения на посещение города, потому что он находится под риском затопления. А в прошлом году в Венеции ввели новые меры – увеличили количество дней с ограниченным доступом.

В то же время "дикие" отдаленные земли сохранились до нашего времени именно потому, что они не привлекают крупный бизнес или промышленников, уверен Вадим Ивлев.

"Такие земли не заселены, потому что там нет полезных ископаемых, там нет ничего, что привлекло бы бизнес. Плюс – в таких погодных условиях далеко не все готовы находиться. То есть фактически такие острова и сохранились, потому что они мало кому интересны", – объясняет он, добавляя, что даже животные находят там убежище от человеческого влияния, как, например, рыба в природном заказнике вблизи острова Дюси.

Изменения касаются и местных культур, которые постепенно перенимают атрибуты глобализации, хотя и совмещают их с древними традициями.

"И культуры, на тех же Соломоновых островах. Сейчас там уже ходят в европейской одежде, со смартфонами, но одновременно с каменными топорами", – замечает путешественник.

Фото: на острове Малаита (предоставлено собеседником)

Он приводит примеры из поездок по французским островам архипелага Острал, где местные жители, имея в изобилии собственную рыбу, порой ждут завезенные консервы, а традиционные сувениры, такие как местные бусы, на самом деле изготовлены в Китае. Похожие процессы наблюдаются и в Папуа – Новой Гвинее. "Папуа – это сейчас такой последний форпост, где еще можно что-то посмотреть такое, что не похоже на нашу традиционную классическую культуру. Но даже там уже рисуют картины в западном стиле, с тенями, в 3D, а не так, как там делали раньше. Это уже такое сочетание древнего и современного", – рассказывает он. Особым признаком стремления подражать западному миру стали смартфоны, которые местные жители используют как статусный аксессуар. "Что касается смартфонов, то они хотят копировать европейцев. У них есть смартфоны, и на улицах часто можно увидеть, как они прикладывают их к уху, даже когда телефоны выключены. Таким образом делают вид, что говорят по телефону. Это для них один из признаков принадлежности к западной цивилизации", – объясняет Вадим. Отдельным этапом его экспедиций была мечта вживую увидеть остров Малаита, описанный в книгах Джека Лондона. Он находится в Тихом океане, входит в состав архипелага Соломоновых островов. Это один из самых колоритных уголков планеты, где до сих пор живут племена, полностью отказывающиеся от европейской одежды и современного образа жизни. Из-за вражды с жителями джунглей коренные общины традиционно селятся на искусственных морских островах, защищаясь от внешнего мира и сохраняя первозданный быт с каменными топорами. "Я мечтал посмотреть на это своими глазами, но получилось, что там как раз была напряженная ситуация между племенами, мы плыли рядом, и они смотрели на нас враждебно. Мне говорили: "они не пускают в лес, раньше нас атаковали, убивали. И поэтому мы живем в море на искусственных островах, чтобы защититься от охотников за черепами", – вспоминает путешественник.

Подготовка к экспедициям требует четкого соблюдения сезонов и получения сложных разрешений от международных агентств. Из-за суровой погоды высадка на изолированные острова иногда возможна лишь на считанные часы, говорит путешественник.

Организовать такую поездку самостоятельно сегодня дорого и сложно, впрочем, иногда экспедиции финансируются меценатами.

Опыт, который случается раз в жизни. Места, куда не купишь билет даже за миллион

Путь к отдаленным уголкам планеты требует немало времени, выдержки и сложных логистических решений. Вспоминая свои маршруты, Вадим припоминает масштабные перелеты и пересадки.

Например, путешествие к островам Полинезии или к острову Дюси требовало более 27–30 часов перелета, после чего команду ждали еще дополнительные дни пути на кораблях в открытом океане.

Фото: путешественник на острове Дюси (предоставлено собеседником)

"Знать, что каждая минута на острове чего-то стоит, бывает максимально физически и психологически тяжело. Ну, с другой стороны, это и есть плата... знаешь, за что страдаешь", – объясняет Вадим.

На вопрос, поехал бы он снова туда, где уже бывал, путешественник отмечает, что обычно такие экспедиции – это опыт, который случается раз в жизни.

Поскольку экспедиции на такие изолированные территории, как остров Херд или Буве, из-за сложности организации и нехватки финансирования проходят раз в тридцать лет, он понимает, что вторая поездка именно туда вряд ли состоится.

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"Раньше искали интересные острова, а сейчас ищут интересные сайты"

С того периода, как Вадим начал путешествовать и планировать сложные экспедиции, времена изменились, и жажды к познанию неизведанных мест у окружающих он замечает уже гораздо меньше.

"Когда-то люди отправлялись в море в поисках нового из-за нехватки интернета и информации, а сегодня большинство сидит дома за экранами. Раньше люди искали интересные острова, а сейчас люди ищут интересные сайты в интернете", – замечает путешественник.

И добавляет: технологический прогресс и появление спутниковой связи вроде Starlink в некоторой степени снизили интерес человечества к реальным исследованиям.

Впрочем, по крайней мере вблизи таких труднодоступных мест бывают не только такие путешественники, как Вадим, и не только ученые. Там бывают команды кораблей, работающие в таких суровых регионах. Им приходится чрезвычайно тяжело, ведь это не роскошные круизы, а изнурительный труд ради заработка.

"Коротких VIP-путей туда не бывает, ни за какие деньги. А если у кого-то есть миллион, то туда все равно билет ни за какие деньги не достать, потому что там просто нет аэропортов, нет посадочных полос, портов, гаваней, причалов, там просто никого нет", – подчеркивает собеседник.

"Наша личная история – то, что мы видели своими глазами"

Несмотря на все трудности, наградой становится невероятная, нетронутая природа, которую невозможно увидеть больше нигде в мире.

"Вот вы стоите и смотрите на этот невероятный вулкан. На водяной пар, поднимающийся из кратера вулкана. На огромные, невероятные водопады. И ледники, из которых текут ручьи, а затем эти ручьи замерзают. А рядом – уникальные животные, и они на вас смотрят и даже не замечают, потому что они не знают, что такое люди", – делится воспоминаниями путешественник.

Для Вадима Ивлева эти экспедиции стали полной реализацией детской мечты, появившейся еще в десятилетнем возрасте.

"Мой совет – путешествуйте как можно больше, путешествуйте по близким и далеким местам, а когда вы окажетесь в дикой природе, в таком месте, как лес, ведите себя тихо и скромно, как вежливые гости. Потому что дикая природа разрушается, дикие места исчезают. Это и джунгли, и подводные сады с праздником подводной жизни. Нужно, чтобы была возможность посетить и посмотреть эти места. Конечно, необитаемые острова... там, где природа дикая за счет того, что туда очень трудно добраться, там дикая природа нашла последний уголок, куда спряталась", – отмечает он.

Главное, чему он советует следовать в таких местах, – это абсолютная скромность и уважение ко всему вокруг.

"Ничего там нельзя разрушать, осторожно просто спрятаться, посмотреть... и запомнить, и обязательно рассказать, если будут желающие слушать", – советует путешественник.

Вспоминая свои прошлые путешествия, Вадим признается, что абсолютно доволен тем, как все сложилось.

"Наша личная история – то, что мы видели своими глазами. Это наша жизнь, ее ценность. Конечно, все это не напрасно, потому что я видел все это, я все это чувствовал, я увидел эти места лично. Я считаю, что это и есть реализация мечты", – резюмирует он.