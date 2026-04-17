Первый украинец высадился на самый одинокий остров планеты: куда и как попал киевлянин

В марте 2026 года произошло событие, которое навсегда войдет в историю украинских полярных путешествий. Киевлянин Вадим Ивлев высадился на один из самых неприступных клочков нашей планеты.

Главное: Исторический прорыв : в марте 2026 года киевлянин Вадим Ивлев стал первым украинцем, который высадился на остров Буве (экспедиция готовилась почти три года).

: в марте 2026 года киевлянин Вадим Ивлев стал первым украинцем, который высадился на остров Буве (экспедиция готовилась почти три года). Самая одинокая точка Земли : остров Буве расположен в Атлантическом океане в 2600 км от Кейптауна (за всю историю на нем побывало менее сотни человек).

: остров Буве расположен в Атлантическом океане в 2600 км от Кейптауна (за всю историю на нем побывало менее сотни человек). Смертельная опасность : препятствием на пути путешественников к острову становятся сотни штормов в год и волны высотой до 9 метров.

: препятствием на пути путешественников к острову становятся сотни штормов в год и волны высотой до 9 метров. Жизнь на грани : исследователи жили в палатках без отопления и питались сублимированной пищей.

: исследователи жили в палатках без отопления и питались сублимированной пищей. Тревожный сигнал: даже в такой отдаленной зоне эксперты зафиксировали следы человеческой деятельности.

Куда и как удалось попасть киевлянину

После почти трех лет тщательной подготовки в марте 2026 года международная команда из 21 участника (представителей 10 стран) смогла высадиться на две недели на остров Буве.

Хотя его часто называют одним из самых неприступных уголков Земли.

Среди участников экспедиции был киевлянин Вадим Ивлев, который стал первым украинцем, чья нога коснулась этой отдаленной суши.

Поддержку экспедиции обеспечивал датский ледокол "АРГУС".

А ключевым фактором успеха стал вертолет Airbus AS350 (без которого десантирование на ледяные склоны острова стали бы невозможны).

При этом и экипаж судна, и пилоты, и механики - работали в условиях постоянного риска, ведь "окно хорошей погоды" могло захлопнуться в любой момент.

Вадим Ивлев возле вертолета (фото: предоставлено РБК-Украина)

В чем особенность острова Буве

Главная особенность острова Буве (затерянного в южной части Атлантического океана) - его враждебность к гостям.

Даже коренные жители острова - несколько колоний пингвинов и южные тюлени - могут часами ждать, пока высокий прибой позволит им прыгнуть в воду. Больше везет только местным птицам.

Для человека же высадка там - настоящее испытание на смелость.

Этот вулканический клочок суши (спящий вулкан высотой 780 м, последнее извержение которого было 2000 лет назад), покрытый ледниками, имеет репутацию места, куда очень сложно попасть, но откуда еще сложнее - вернуться.

Его площадь - 49 кв. км, причем 90% территории - покрыты льдом.

Статистика насчет него впечатляет:

у острова - 300 штормов в год (солнце там является редким гостем);

хотя бы приблизиться к берегу острова на протяжении веков пытались десятки кораблей (но возвращались ни с чем, столкнувшись со стеной из 9-метровых волн и тумана);

на острове побывало - за всю историю - менее 100 человек.

В честь кого назван этот остров

Сегодня Буве - это территория Норвегии (самое отдаленное необитаемое место на Земле, расположенное в 2600 км от Кейптауна).

Хотя в целом в южной части Тихого океана и зоне Антарктической конвергенции есть четыре необитаемых острова (которые менее других почувствовали присутствие человека): Сигни, Дюси, Херд и Буве.

Этот остров - назван в честь капитана Жана-Батиста Шарля Буве де Лозье, который в 1739 году стал первым человеком, который увидел землю южнее Африканского и Американского материков.

Именно он привез в Европу невероятные на то время известия:

о "плавучих ледяных горах" с плоскими верхушками (айсбергах);

о странных земноводных птицах (пингвинах).

Хотя некоторые до сих пор удивляются, как капитан Буве смог найти этот относительно небольшой клочок суши еще в XVIII веке.

Примечательно также, что именно его отчеты подтолкнули к поискам "Южного континента" других выдающихся путешественников:

Джеймса Кука;

капитана Фюрно (спутника Кука);

капитана Линдсей;

капитана Морелла;

капитана Нориса;

капитана Джеймса Кларка Росса.

Все они искали призрачный "мыс Обрезания Господня" (как назвал его сам Буве), но не нашли отмеченной на карте точки.

Однако благодаря этим поискам были открыты другие антарктические острова и, наконец, сама Антарктида.

Как жили участники экспедиции на острове

Быт на острове Буве, по словам участников экспедиции, был не о комфорте, а о выносливости - "на грани выживания":

люди использовали специальные норвежские палатки и эвакуационное оборудование;

рацион (питание) состоял из сублимированных блюд в пластиковых конвертах, в которые нужно было добавлять горячую воду, чтобы "обед был готов" (участники шутили так: "Вкусно, если на это не смотреть");

отдыха и комфорта почти не было из-за минималистического подхода во всем, а тесное пространство палаток без всякого отопления требовало от полярников большой психологической устойчивости.

Вадим Ивлев на острове (фото: предоставлено РБК-Украина)

Важным аспектом в рамках экспедиции стала также экологическая этика.

Буве - это природный заповедник, поэтому экспедиция вывезла обратно абсолютно все, что привезла с собой (включая все бытовые отходы и даже грязную воду).

Что известно о "тревожном сигнале с края света"

Участники экспедиции обнаружили, что даже необитаемые острова Антарктики и Тихого Океанов становятся свидетелями глобальных изменений (несмотря на свою удаленность).

Даже там "чувствуется дыхание антропоцена":

океанские течения приносят мусор к некогда чистым берегам (что свидетельствует о загрязнении);

промышленный вылов рыбы вокруг островов истощает ресурсы, которыми питаются местные животные (техногенное воздействие);

даже в самых недосягаемых районах планеты исчезает "полная тишина", а ночное небо начинает страдать от "электрического света" и присутствия человека (потеря первозданности).

Следовательно, экспедиция 2026 года стала не только триумфом человеческого духа и логистики, но и важным напоминанием о том, что "на Земле почти не осталось мест, где природа может спрятаться от деятельности человека".