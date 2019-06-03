Туалети в метро зробили обов'язковими

Нові будівельні норми, які набирають чинності з 1 вересня 2019 року зобов'язувати передбачати туалети для пасажирів при проектуванні нових станцій метро або при проведенні їх реконструкції. Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook.

За його інформацією, туалети мають розміщуватися на вході/виході зі станцій, оскільки це оптимальне розміщення, яке з технічної точки зору можливо реалізувати.

Парцхаладзе нагадав, що зараз у нормах відсутня норма щодо проектування громадських туалетів для пасажирів, але у багатьох країнах Європи, зокрема, Франції, Великій Британії та Австрії це нормальна практика.

За його даними, нові будівельні норми передбачають, що у складних умовах під час реконструкції станції можливо влаштовувати санвузли у суміщених підземних переходах або поряд зі станцією на поверхні землі.

Як повідомляло РБК-Україна, нові будівельні норми передбачають, що у великих супермаркетах з 1 серпня 2019 року громадські туалети будуть обов’язковими.

Нагадаємо, що у нових державних будівельних нормах (ДБН), які вступили в дію з 1 вересня 2018 року, введені граничні показники щільності населення мікрорайону 150-450 осіб/га.