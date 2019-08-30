Туалети у метро почнуть облаштовувати з 1 вересня

Нові державні будівельні норми (ДБН) щодо обов’язкового влаштування туалетів для пасажирів на вході/виході зі станцій метро при їх новому будівництві або реконструкції набирають чинності з 1 вересня 2019 року. Про це повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Крім того, у складних умовах під час реконструкції станції можливо влаштовувати санвузли у суміщених підземних переходах поза межами шляхів евакуації або поряд зі станцією на поверхні землі. У таких випадках, відповідно до нового ДБН, санвузли повинні мати окрему від метро систему побутової каналізації.

Як зазначили в прес-службі, "влаштування вбиралень для пасажирів у метро - це базовий елемент інфраструктури і безумовно він має бути у сучасній європейській державі".

Як повідомляло РБК-Україна, нові будівельні норми передбачають, що у великих супермаркетах з 1 серпня 2019 року громадські туалети будуть обов’язковими.

Нагадаємо, в Україні з 1 листопада 2019 року планується збільшення у два рази кількості жіночих туалетів в кінотеатрах і театрах.