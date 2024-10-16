В ТЦК рассказали о положительном эффекте от рейдов

"По работе в публичных местах - данные действия были эффективными. Могу сказать, что явка увеличилась. Более того, возможно, это каким-то образом поспособствовало повышению сознания наших граждан и люди снова начали прибывать добровольно или по повесткам", - сказала Козак.

Она отметила, что многие нарушители избегают прямого контакта с ТЦК и никогда добровольно не появятся, из-за чего подобные меры уведомления необходимо продолжать.

"Если мы посмотрим на эффективность этих мер, то мне неизвестны случаи в отношении граждан, которые имели в наличии актуальные военно-учетные документы и чтобы они подлежали каким-либо задержаниям или доставке в ТЦК. Если мы обратимся к нормативно-правовой базе, есть очень много механизмов побуждать гражданина самостоятельно посетить ТЦК", - добавила Козак.

По ее словам, работа проходит в правовом поле по тем нормативно-правовым актам, которые позволяют проводить такие мероприятия по оповещению.