ТЦК прокомментировал нападение на военного в Одессе и привел детали

Сегодня, 22 февраля в Одессе произошло правонарушение. Как сообщается, полицейские задержали мужчину, который нанес телесные повреждения военнослужащему. Происшествие произошло во время проверки военно-учетных документов.

Предварительно установлено, что 28-летний житель Одесской области начал конфликт с военнослужащими ТЦК и СП. Мужчина распылил слезоточивый газ в лицо одного из военных и произвел несколько выстрелов в его сторону из оружия (вероятно, травматического действия), после чего пытался убежать.

Благодаря оперативным действиям полиции правонарушитель был быстро задержан, а на месте происшествия начато следствие. Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по статье 114-1 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей уголовную ответственность за препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины в условиях особого периода.

Такие действия классифицируются как особо тяжкие преступления и влекут за собой суровые санкции.

Реакция ТЦК

В Одесском ТЦК подчеркнули, что закон не допускает вариантов уклонения от мобилизации. Попытки избежать ее, тем более с применением насилия, являются уголовными правонарушениями и влекут за собой суровое наказание.

Граждане, не желающие служить по общей процедуре, могут обратиться в рекрутинговый центр для выбора альтернативной службы.

"Любое препятствование деятельности Вооруженных Сил, нападения на военных или содействие уклонению от мобилизации квалифицируются как тяжкие уголовные правонарушения. Граждане должны осознавать, что любые проявления сопротивления военной администрации непосредственно влияют на обороноспособность государства", отметили в Одесском областном ТЦК и СП.