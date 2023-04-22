В ТЦК объяснили, какие штрафы грозят за трудоустройство работника без военного билета

По его словам, государственные органы, предприятия, учреждения и организации, учебные заведения, учреждения здравоохранения ведут персональный учет призывников и военнообязанных по месту их работы или учебы.

Как отметил Коновалов, работодатель перед тем, как принять на работу работника, в соответствии с положением, вступившим в законную силу, обязан проверить, находится ли кандидат на ту или иную должность на военном учете, где именно, и являются ли данные актуальными.

"То есть, если кандидат на должность не дает информацию о своем военном учете, работодатель не имеет права принять такого работника на работу, поскольку принятие на работу будет противоречить постановлению Кабмина", - добавил офицер.

Он добавил, что ответственность за нарушение предусмотрена статьей 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Какие размеры штрафов

Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации влечет наложение штрафа на граждан от 100 (1700 грн, - ред.) до 200 (3400 грн) не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Для должностных лиц - от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 3400 до 5100 грн).

Повторное совершение нарушения в течение года, за которое лицо уже было подвергнуто административному взысканию, а также совершение такого нарушения в особый период влечет наложение штрафа на граждан от 200 до 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от 300 до 500 необлагаемых налогом минимумов граждан (от 5100 до 8500 грн.).

Как сообщалось, принимать на работу или зачислять на обучение военнообязанного можно только после подтверждения того, что он состоит на военном учете.

Напомним, Кабинет министров недавно расширил полномочия военкоматов. Им разрешили вручать повестки военнообязанным независимо от их места взятия на учет.