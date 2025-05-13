"ТЦК не должны ловить уклонистов": что на самом деле входит в их обязанности

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) не должны ловить уклонистов - это не их функция.

РБК-Украина сообщает, что об этом в интервью hromadske заявил представитель Полтавского ТЦК Роман Истомин.

По словам Истомина, в идеале ТЦК должны выполнять административные функции: выдавать повестки, оформлять документы, составлять админпротоколы. А мобилизованные должны самостоятельно появляться в ТЦК после получения повестки. Однако в реальности работникам приходится "выполнять не совсем свойственные функции", то есть фактически ловить уклонистов. Какие функции выполняет ТЦК В ноябре 2024 года в парламенте предлагали расформировать ТЦК и передать их функции рекрутинговым центрам. Но, как отмечает спикер, это невозможно, ведь ТЦК - это не только мобилизация. Они также: координируют работу с семьями погибших, пропавших без вести и действующих военных;

обеспечивают связь между гражданскими и военными структурами;

выполняют логистические и административные задачи, в частности материальное обеспечение некоторых частей.