ТЦК, больницы, оборонка. Кто в Украине будет со светом даже при отключениях: список

Кабинет министров определил объекты, которые будут обеспечивать электроснабжением в приоритетном порядке. Среди них, в частности, территориальные центры комплектования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Согласно постановлению Кабмина, приоритетными в вопросе электроснабжения считаются:
Перечни критически важных объектов должны утверждать областные военные администрации или Киевская городская военная администрация. Перед этим обязательными являются консультации с органами местного самоуправления и операторами систем распределения.
Напомним, последние несколько недель в энергосистеме Украины наблюдается дефицит. На этом фоне энергетики вводят графики отключений света.
В частности, они действуют сегодня, 27 мая, с 06:00 до 24:00.
Такая ситуация возникла из-за последних ударов россиян по энергетической инфраструктуре, которые привели к сильным повреждениям.
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