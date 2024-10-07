В ТЦК за 7 дней, повестки по почте и бронь. Как изменили правила мобилизации в Украине

Содержание

Явка в ТЦК по "почтовой повестке": 7 дней вместо 14

В октябре Кабинет министров внес изменения в порядок мобилизации, сократив сроки явки в территориальные центры комплектования. Речь идет о новой формулировке в пункте 34 о повестках, которые отправляются по почте.

Ранее действовала норма, согласно которой день явки резервиста или военнообязанного определялся не ранее 14-го дня со дня отправки повестки средствами почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении.

С 1 октября установлено, что день явки из административного центра области (Киев, Харьков, Львов, Одесса и так далее) определяется в течение 7 суток. Из других населенных пунктов - в течение 10 суток.

Сокращение сроков должно ускорить явку резервиста или военнообязанного в военкомат с повесткой по почте, но принципиально ничего не меняет. Поскольку в повестке указаны конкретная дата, время и ТЦК, куда необходимо явиться.

"Укрпочта" рассылает повестки без участия ТЦК

В сентябре "Укрпочта" начала рассылать повестки после того, как 17-го числа впервые состоялся централизованный обмен повестками в электронном виде. То есть на ее серверы поступили повестки из всех ТЦК, подписанные электронными подписями их начальников.

На середину месяца "Укрпочта" получила около 6 тысяч повесток для вызова военнообязанных в ТЦК.

Такие повестки генерируются в реестре "Оберіг", имеют подтверждающий QR-код, распечатываются "Укрпочтой" и рассылаются рекомендованными письмами.

Повестки почтой уже получают жителя Закарпатской, Херсонсой и Ивано-Франковской областей. Они считаются врученными, даже если адресаты не получают их лично или отсутствуют по месту регистрации. За неявку в ТЦК наступает административная ответственность. Военкомат передает в полицию данные для розыска, а также может инициировать судебный процесс по приостановке действия водительских прав.

Процедура четко регламентирована законодательством, а снаружи "почтовые повестки" ничем не отличаются от обычных конвертов. Если адресат не забрал письмо, ему отправляют специальное уведомление. Если он так и не приходит за письмом на почту, повестка возвращается в Минобороны.

Отметим, в первую очередь такие повестки получают те, кто согласно нормам закона о мобилизации, обновил свои военно-учетные данные (номер телефона, e-mail, адрес проживания).

На службу в обход ТЦК

Кабинет министров также разрешил воинским частям напрямую набирать мобилизованных. Речь идет о добровольцах, которые могут самостоятельно выбрать часть без обращения в ТЦК.

Согласно изменениям в порядок мобилизации, командиры воинских частей получили полномочия:

выдавать направление на военно-врачебную комиссию (для определения пригодности к службе)

комплектовать боевые части мобилизованными добровольцами

При этом не каждая воинская часть сможет набирать людей таким образом. Перечень еще предстоит определить Генеральному штабу ВСУ.

Однако это даст возможность командирам без участия ТЦК набирать бойцов с учетом образования, навыков, профессии, опыта и желания.

Резервист или военнообязанный должен сначала подать заявление на имя командира части, где хочет служить. Решение о зачислении на службу принимается по результатам военно-врачебной комиссии и психологического отбора.

Командир должен в течение 7 дней прислать выписку о призыве на адрес ТЦК, в котором человек стоит на учете. На ее основании мобилизованный снимается с учета в связи с призывом на службу.

Как полагают в Генштабе, такой подход позволит упростить механизм привлечения добровольцев, подобрать мотивированных бойцов, нивелировать риски для граждан быть мобилизованными через ТЦК в другие части (не по своему выбору).

По мнению министра обороны Рустема Умерова, изменения позволят повысить качество и ускорить рекрутинг.

"Бригады получили инструменты, о которых уже давно просили, - проводить качественный рекрутинг, результатом которого является адресный призыв добровольцев. Это постановление является инструментом, позволяющим существенно уменьшить время рекрутинга и гарантирует, что каждый и каждая сможет присоединиться туда, где его или ее желание и умение совпадают с потребностями", - отметил он.

Ежемесячно рекрутами в среднем становятся 6500 добровольцев. Рекрутироваться можно во все виды и рода войск Сил обороны, включая Вооруженные силы, Национальную гвардию, Службу безопасности, Государственную пограничную службу и так далее.

Причем можно подаваться в рекрутинг даже при наличии повестки в военкомат. Но до момента, когда военнообязанный получил мобилизационное распоряжение.

Новые нормы о бронировании

В октябре вступили в силу новые нормы, которые касаются правил бронирования от мобилизации через "Дію". Теперь государственные органы и предприятия могут получить отказ в бронировании работника, если о нем нет сведений в реестре "Оберіг".

Другими словами, сделать бронь на своего сотрудника можно при условии, что он обновил военно-учетные данные. Для этого он должен стоять на воинском учете, иметь военно-учетный документ (бумажный или электронный), подтвердить правильность учетных данных и не находиться в розыске.

Напомним, есть перечень критерий, по которым предприятия могут быть признаны критически важными и, соответственно, бронировать сотрудников:

сумма уплаченных налогов превышает 1,5 млн евро

сумма поступлений в иностранной валюте превышает 32 млн евро

стратегическое значение для экономики и безопасности государства

важность для отрасли экономики или удовлетворения потребностей территориальной общины

отсутствие задолженности по единому взносу на социальное страхование

средняя зарплата работников за последний квартал не меньше средней зарплаты в регионе за IV квартал 2021 года

предприятие является резидентом "Дія Сити"

Если есть хотя бы два критерия, предприятие сможет забронировать до 50% работников, а в некоторых случаях и больше.

Уточняются требования к информации, которая подается в списках на бронирование. В частности, помимо ФИО, ИНН, реквизитов паспорта и срока отсрочки указываются реквизиты учетного документа военнообязанного, военно-учетная специальность и дата уточнения данных.

Если проверка данных прошла успешно, то бронирование и отсрочка предоставляется автоматически.

Отметим, на прошлой неделе первый замглавы финансового комитета Рады, нардеп Ярослав Железняк заявил, что в правительстве все-таки решились на модель экономического бронирования. По его словам, предлагается переход от критичности предприятия к критичности работника. Бронирование хотят предоставлять на год с ежемесячным подтверждением зарплаты. На какой стадии инициатива, неизвестно, но она должна будет пройти голосование в парламенте.

При подготовке текста использовались: постановления Кабинета министров № 1125, 1130 и 1134 от 1 октября 2024 года, сообщения "Укрпочты" и областных военных администраций, заявление министра обороны Рустема Умерова.