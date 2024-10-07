В ТЦК за 7 дней, повестки по почте и бронь. Как изменили правила мобилизации в Украине

Правила мобилизации в Украине немного изменились. Это касается сроков явки в территориальные центры комплектования (ТЦК), рассылки повесток и условий бронирования.
РБК-Украина подробнее рассказывает об изменениях.
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В октябре Кабинет министров внес изменения в порядок мобилизации, сократив сроки явки в территориальные центры комплектования. Речь идет о новой формулировке в пункте 34 о повестках, которые отправляются по почте.
Ранее действовала норма, согласно которой день явки резервиста или военнообязанного определялся не ранее 14-го дня со дня отправки повестки средствами почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении.
С 1 октября установлено, что день явки из административного центра области (Киев, Харьков, Львов, Одесса и так далее) определяется в течение 7 суток. Из других населенных пунктов - в течение 10 суток.
Сокращение сроков должно ускорить явку резервиста или военнообязанного в военкомат с повесткой по почте, но принципиально ничего не меняет. Поскольку в повестке указаны конкретная дата, время и ТЦК, куда необходимо явиться.
В сентябре "Укрпочта" начала рассылать повестки после того, как 17-го числа впервые состоялся централизованный обмен повестками в электронном виде. То есть на ее серверы поступили повестки из всех ТЦК, подписанные электронными подписями их начальников.
На середину месяца "Укрпочта" получила около 6 тысяч повесток для вызова военнообязанных в ТЦК.
Такие повестки генерируются в реестре "Оберіг", имеют подтверждающий QR-код, распечатываются "Укрпочтой" и рассылаются рекомендованными письмами.
Повестки почтой уже получают жителя Закарпатской, Херсонсой и Ивано-Франковской областей. Они считаются врученными, даже если адресаты не получают их лично или отсутствуют по месту регистрации. За неявку в ТЦК наступает административная ответственность. Военкомат передает в полицию данные для розыска, а также может инициировать судебный процесс по приостановке действия водительских прав.
Процедура четко регламентирована законодательством, а снаружи "почтовые повестки" ничем не отличаются от обычных конвертов. Если адресат не забрал письмо, ему отправляют специальное уведомление. Если он так и не приходит за письмом на почту, повестка возвращается в Минобороны.
Отметим, в первую очередь такие повестки получают те, кто согласно нормам закона о мобилизации, обновил свои военно-учетные данные (номер телефона, e-mail, адрес проживания).
Кабинет министров также разрешил воинским частям напрямую набирать мобилизованных. Речь идет о добровольцах, которые могут самостоятельно выбрать часть без обращения в ТЦК.
Согласно изменениям в порядок мобилизации, командиры воинских частей получили полномочия:
При этом не каждая воинская часть сможет набирать людей таким образом. Перечень еще предстоит определить Генеральному штабу ВСУ.
Однако это даст возможность командирам без участия ТЦК набирать бойцов с учетом образования, навыков, профессии, опыта и желания.
Резервист или военнообязанный должен сначала подать заявление на имя командира части, где хочет служить. Решение о зачислении на службу принимается по результатам военно-врачебной комиссии и психологического отбора.
Командир должен в течение 7 дней прислать выписку о призыве на адрес ТЦК, в котором человек стоит на учете. На ее основании мобилизованный снимается с учета в связи с призывом на службу.
Как полагают в Генштабе, такой подход позволит упростить механизм привлечения добровольцев, подобрать мотивированных бойцов, нивелировать риски для граждан быть мобилизованными через ТЦК в другие части (не по своему выбору).
По мнению министра обороны Рустема Умерова, изменения позволят повысить качество и ускорить рекрутинг.
"Бригады получили инструменты, о которых уже давно просили, - проводить качественный рекрутинг, результатом которого является адресный призыв добровольцев. Это постановление является инструментом, позволяющим существенно уменьшить время рекрутинга и гарантирует, что каждый и каждая сможет присоединиться туда, где его или ее желание и умение совпадают с потребностями", - отметил он.
Ежемесячно рекрутами в среднем становятся 6500 добровольцев. Рекрутироваться можно во все виды и рода войск Сил обороны, включая Вооруженные силы, Национальную гвардию, Службу безопасности, Государственную пограничную службу и так далее.
Причем можно подаваться в рекрутинг даже при наличии повестки в военкомат. Но до момента, когда военнообязанный получил мобилизационное распоряжение.
В октябре вступили в силу новые нормы, которые касаются правил бронирования от мобилизации через "Дію". Теперь государственные органы и предприятия могут получить отказ в бронировании работника, если о нем нет сведений в реестре "Оберіг".
Другими словами, сделать бронь на своего сотрудника можно при условии, что он обновил военно-учетные данные. Для этого он должен стоять на воинском учете, иметь военно-учетный документ (бумажный или электронный), подтвердить правильность учетных данных и не находиться в розыске.
Напомним, есть перечень критерий, по которым предприятия могут быть признаны критически важными и, соответственно, бронировать сотрудников:
Если есть хотя бы два критерия, предприятие сможет забронировать до 50% работников, а в некоторых случаях и больше.
Уточняются требования к информации, которая подается в списках на бронирование. В частности, помимо ФИО, ИНН, реквизитов паспорта и срока отсрочки указываются реквизиты учетного документа военнообязанного, военно-учетная специальность и дата уточнения данных.
Если проверка данных прошла успешно, то бронирование и отсрочка предоставляется автоматически.
Отметим, на прошлой неделе первый замглавы финансового комитета Рады, нардеп Ярослав Железняк заявил, что в правительстве все-таки решились на модель экономического бронирования. По его словам, предлагается переход от критичности предприятия к критичности работника. Бронирование хотят предоставлять на год с ежемесячным подтверждением зарплаты. На какой стадии инициатива, неизвестно, но она должна будет пройти голосование в парламенте.
При подготовке текста использовались: постановления Кабинета министров № 1125, 1130 и 1134 от 1 октября 2024 года, сообщения "Укрпочты" и областных военных администраций, заявление министра обороны Рустема Умерова.
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