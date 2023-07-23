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В ТЦ Москвы прорвало трубу с горячей водой: 4 человека погибли, десятки ранены

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Москва, Воскресенье 23 июля 2023 00:18
В ТЦ Москвы прорвало трубу с горячей водой: 4 человека погибли, десятки ранены Фото: в ТЦ Москвы прорвало трубу с горячей водой (росСМИ)
Автор: Константин Широкун

В торговом центре "Времена года" на западе Москвы прорвало трубу с горячей водой сегодня, 22 июля. В результате происшествия погибли четыре человека, несколько десятков – получили ожоги разной степени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".

Сообщается, что все погибшие в московском торговом центре были сотрудниками гипермаркета "Глобус Гурмэ", именно в нем прорвало трубу с горячей водой.

По данным Telegram-каналов, пострадали от 50 до 70 человек. Как минимум девять человек госпитализировали. Кроме того, около 18 человек оказались заблокированы в здании торгового центра. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".

Чрезвычайные происшествия в Москве

Напомним, в последние несколько месяцев в России все чаще фиксируют взрывы и пожары. Среди их главных причин – халатность, нарушения правил техники безопасности и пр.

Так, в московском автосервисе 10 июля сдетонировал газовый баллон. После этого там начался сильный пожар.

Кроме того, 4 июля дрон-камикадзе якобы атаковал воинскую часть под Москвой. При этом 4 июля в Москве раздались несколько мощных взрывов. Там якобы могли работать системы противовоздушной обороны.

3 июля под Москвой был сильный пожар на промышленном предприятии. Площадь огня составляла около 400 квадратных метров.

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