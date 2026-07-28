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ТЦ METRO в Запорожье закрывается из-за атак россиян

19:46 28.07.2026 Вт
2 мин
Жителям Запорожья предоставили список ближайших магазинов
aimg Анастасия Никончук
Фото: METRO (metro.ua)

Торговый центр METRO в Запорожье временно приостанавливает работу с 1 августа. В компании объяснили решение регулярными вынужденными перерывами из-за ситуации с безопасностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию METRO в сети Facebook.

METRO в Запорожье временно прекращает работу

Торговый центр METRO по адресу Ореховское шоссе, 7-А временно приостанавливает работу до дальнейшего уведомления.

В компании сообщили, что решение связано с регулярными остановками работы из-за ситуации с безопасностью. Из-за этого торговый центр не может обеспечивать стабильное функционирование и поддерживать привычный уровень обслуживания клиентов.

Согласно правилам METRO Украина, во время воздушной тревоги торговые центры временно прекращают работу, чтобы обеспечить безопасность покупателей и сотрудников.

Компания объяснила причину закрытия

В METRO подчеркнули, что решение о временной остановке работы было непростым, однако связано с необходимостью соблюдать требования безопасности.

"Мы приняли это непростое решение из-за регулярных вынужденных перерывов, связанных с безопасной ситуацией", — заявили в компании.

Там добавили, что согласно правилам METRO Украина торговые центры прекращают работу во время воздушной тревоги ради безопасности покупателей и работников.

По словам представителей компании, из-за таких ограничений становится невозможно поддерживать стабильную работу и привычный уровень обслуживания клиентов.

Доставка для бизнеса продолжит работу

Несмотря на временное закрытие торгового центра, сервис HoReCa-доставки в Запорожье и области продолжит работать в обычном режиме.

Поставки для клиентов будут осуществляться из других торговых центров METRO. Представители компании также сообщили, что предприниматели, которые еще не пользуются услугой доставки, могут обратиться к своему персональному менеджеру или сотрудникам контакт-центра.

Где находятся ближайшие магазины METRO

О возобновлении работы торгового центра в Запорожье компания сообщит на официальном сайте METRO Украина и страницах в социальных сетях.

На данный момент ближайшие ТЦ METRO работают в:

  • Днепре — Запорожское шоссе, 63 и поселке Слобожанское, улица Каштановая, 1;
  • Кривом Роге — улица Быкова, 31.

В METRO поблагодарили клиентов за понимание и отметили, что продолжают работать над тем, чтобы украинский бизнес сохранял доступ к стабильному сервису даже в условиях сложной безопасности.

Напоминаем, что российский ударный беспилотник утром 26 июля атаковал гипермаркет "Эпицентр" в Кривом Роге. В результате попадания возник масштабный пожар, который охватил более 16 тысяч квадратных метров здания.

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