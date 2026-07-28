ТЦ METRO в Запорожье закрывается из-за атак россиян

Торговый центр METRO в Запорожье временно приостанавливает работу с 1 августа. В компании объяснили решение регулярными вынужденными перерывами из-за ситуации с безопасностью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию METRO в сети Facebook.
Торговый центр METRO по адресу Ореховское шоссе, 7-А временно приостанавливает работу до дальнейшего уведомления.
В компании сообщили, что решение связано с регулярными остановками работы из-за ситуации с безопасностью. Из-за этого торговый центр не может обеспечивать стабильное функционирование и поддерживать привычный уровень обслуживания клиентов.
Согласно правилам METRO Украина, во время воздушной тревоги торговые центры временно прекращают работу, чтобы обеспечить безопасность покупателей и сотрудников.
В METRO подчеркнули, что решение о временной остановке работы было непростым, однако связано с необходимостью соблюдать требования безопасности.
"Мы приняли это непростое решение из-за регулярных вынужденных перерывов, связанных с безопасной ситуацией", — заявили в компании.
Там добавили, что согласно правилам METRO Украина торговые центры прекращают работу во время воздушной тревоги ради безопасности покупателей и работников.
По словам представителей компании, из-за таких ограничений становится невозможно поддерживать стабильную работу и привычный уровень обслуживания клиентов.
Несмотря на временное закрытие торгового центра, сервис HoReCa-доставки в Запорожье и области продолжит работать в обычном режиме.
Поставки для клиентов будут осуществляться из других торговых центров METRO. Представители компании также сообщили, что предприниматели, которые еще не пользуются услугой доставки, могут обратиться к своему персональному менеджеру или сотрудникам контакт-центра.
О возобновлении работы торгового центра в Запорожье компания сообщит на официальном сайте METRO Украина и страницах в социальных сетях.
На данный момент ближайшие ТЦ METRO работают в:
В METRO поблагодарили клиентов за понимание и отметили, что продолжают работать над тем, чтобы украинский бизнес сохранял доступ к стабильному сервису даже в условиях сложной безопасности.
Напоминаем, что российский ударный беспилотник утром 26 июля атаковал гипермаркет "Эпицентр" в Кривом Роге. В результате попадания возник масштабный пожар, который охватил более 16 тысяч квадратных метров здания.