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Эту зиму прошли, но угроза остается. Зеленский провел совещание по энергетике

Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Несмотря на значительные российские обстрелы, Украина мужественно пережила отопительный сезон, который вскоре закончится. Однако государство уже начало подготовку к следующему.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Владимира Зеленского.

По его словам, во время совещания были определены текущие задания для того, чтобы завершить текущий отопительный сезон. Однако страна уже начинает готовиться к следующему.

Ключевые государственные ведомства получили соответствующую задачу и будут работать над отопительным сезоном 2023-2024 годов.

"Эта зима пройдена. Она была очень сложной, и эту сложность ощутил без преувеличения каждый украинец. Но все же мы смогли обеспечить Украину энергией и теплом. Да, угроза для энергосистемы сохраняется. Но и работа ради энергосистемы продолжается", - сказал Зеленский.

Напомним, в марте 2023 года годовые тарифы на газ предлагают девять поставщиков. Цены колеблются от 7,70 до 10 гривен за кубометр.

Глава "Нафтогаза" назвал страны, где Украина закупила газ на отопительный сезон.

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Владимир ЗеленскийСНБООтопительный сезон