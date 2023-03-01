Эту зиму прошли, но угроза остается. Зеленский провел совещание по энергетике

Несмотря на значительные российские обстрелы, Украина мужественно пережила отопительный сезон, который вскоре закончится. Однако государство уже начало подготовку к следующему.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Владимира Зеленского.

По его словам, во время совещания были определены текущие задания для того, чтобы завершить текущий отопительный сезон. Однако страна уже начинает готовиться к следующему.

Ключевые государственные ведомства получили соответствующую задачу и будут работать над отопительным сезоном 2023-2024 годов.

"Эта зима пройдена. Она была очень сложной, и эту сложность ощутил без преувеличения каждый украинец. Но все же мы смогли обеспечить Украину энергией и теплом. Да, угроза для энергосистемы сохраняется. Но и работа ради энергосистемы продолжается", - сказал Зеленский.