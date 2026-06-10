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"Эту цифру можно смело умножать на три": омбудсмен назвал количество жалоб на ТЦК

10:45 10.06.2026 Ср
2 мин
Омбудсмен признал ошибку и объяснил, почему заговорил о ТЦК публично
aimg Елена Чупровская
Фото: Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец (Getty Images)

За пять месяцев 2026 года омбудсмен получил более трех тысяч жалоб на действия ТЦК.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью Радио Свобода заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Три тысячи жалоб - и это только официальная часть

С января по май 2026 года в Офис омбудсмена поступило более трех тысяч жалоб на действия военнослужащих территориальных центров комплектования.

Лубинец объясняет: в это число входят исключительно прямые обращения граждан. Нарушения, выявленные самим офисом - из СМИ, соцсетей и свидетельств людей, которые юридически не могут обратиться лично - в статистику не попадают.

"То есть эту цифру можно смело умножать на три, как минимум", - заявил омбудсмен.

Читайте также: Как понять, что повестку вручили с нарушением и что делать в таком случае: советы юриста

Сравнение с 2025 годом

За весь 2025 год офис получил 6127 жалоб. За неполных пять месяцев 2026-го - уже более трех тысяч. То есть темп обращений почти вдвое вырос.

Жалобы касаются преимущественно трех типов нарушений:

  • применение физической силы;
  • использования балаклав;
  • снятия знаков различия во время мобилизационных мероприятий.

Лубинец признает, что в 2023-2024 годах он сознательно не придавал огласке эти нарушения - подавал официальные документы, проводил закрытые совещания с Минобороны и командованием.

"И я считаю, что я совершил ошибку. Потому что я делал сознательно, на мой взгляд, эффективно юридическую свою работу. Я брал документы, их нарабатывал, я их отправлял, требовал в юридическом плане реакции. Мы организовывали кучу закрытых совещаний с представителями Минобороны, командованием Сухопутных войск, правоохранительного сектора. И оказалось, что единственная система, которая может влиять - это публичность", - пояснил он.

По его словам, после серии публичных заявлений при Минобороны создали рабочую группу для решения накопившихся проблем.

Как сообщало РБК-Украина, оспаривать в суде решения ТЦК и выводы ВВК имеет смысл не в каждом случае: сама по себе повестка судебному обжалованию не подлежит, зато реальный результат дает иск относительно порядка прохождения медкомиссии.

Между тем юристы предупреждают: судиться с ТЦК из-за штрафов за необновление данных чаще всего нецелесообразно - даже после выигрыша дела человек получает новую повестку и новое основание попасть в список нарушителей.

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ТЦКДмитрий Лубинец