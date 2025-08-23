ua en ru
Сб, 23 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Эту ягоду украинцы потребляют в варенье, а она полезнее свежая

Суббота 23 августа 2025 09:24
UA EN RU
Эту ягоду украинцы потребляют в варенье, а она полезнее свежая Фото: Черная смородина очень полезная (Freepik)
Автор: Людмила Жукова, Ірина Сандул

Эта ягода содержит до четырех раз больше витамина С, чем цитрусовые, и богата антоцианами, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Хотя она не так популярна, как клубника или вишня, стоит помнить о ней.

О какой полезной ягоде идет речь, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Onet.

Какой фрукт полезнее есть свежим?

По сравнению с обработанными продуктами, такими как соки или джемы, свежая черная смородина имеет значительно большую питательную ценность, поскольку процесс термической обработки приводит к потере некоторых ценных питательных веществ. Этот фрукт может похвастаться чрезвычайно высоким содержанием витамина С - значительно выше, чем в цитрусовых, которые считаются его источником.

Этот витамин поддерживает иммунную систему, ускоряет регенерацию организма и обладает антиоксидантными свойствами. Кроме того, черная смородина богата антоцианами - пигментами, отвечающими за ее темный цвет.

Эти вещества защищают организм от вредного воздействия свободных радикалов, поддерживая здоровье сердца, улучшая зрение и состояние кожи.

Витамин А и лютеин поддерживают здоровье глаз и защищают сетчатку от свободных радикалов. Пектин и клетчатка поддерживают пищеварительную функцию и помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Регулярное включение черной смородины в ваш рацион улучшает пищеварительную функцию и помогает снизить уровень "плохого" холестерина. Не менее важно, что она поддерживает кровообращение, что приводит к лучшему общему функционированию организма.

Исторически черная смородина считалась естественным средством от простуды благодаря своим исключительно мощным иммуностимулирующим свойствам.

Стоит помнить, что процессы приготовления или добавления сахара к фруктовому варенью могут снизить эффективность этих свойств. Чтобы в полной мере насладиться этими преимуществами для здоровья, лучше всего есть смородину свежей, прямо с куста.

Вас может заинтересовать

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питание Фрукты Здоровье
Новости
Разрешение на выезд для мужчин до 22 лет уже в Раде: стали известны первые детали
Разрешение на выезд для мужчин до 22 лет уже в Раде: стали известны первые детали
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"