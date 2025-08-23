Эту ягоду украинцы потребляют в варенье, а она полезнее свежая
Эта ягода содержит до четырех раз больше витамина С, чем цитрусовые, и богата антоцианами, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Хотя она не так популярна, как клубника или вишня, стоит помнить о ней.
О какой полезной ягоде идет речь, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Onet.
Какой фрукт полезнее есть свежим?
По сравнению с обработанными продуктами, такими как соки или джемы, свежая черная смородина имеет значительно большую питательную ценность, поскольку процесс термической обработки приводит к потере некоторых ценных питательных веществ. Этот фрукт может похвастаться чрезвычайно высоким содержанием витамина С - значительно выше, чем в цитрусовых, которые считаются его источником.
Этот витамин поддерживает иммунную систему, ускоряет регенерацию организма и обладает антиоксидантными свойствами. Кроме того, черная смородина богата антоцианами - пигментами, отвечающими за ее темный цвет.
Эти вещества защищают организм от вредного воздействия свободных радикалов, поддерживая здоровье сердца, улучшая зрение и состояние кожи.
Витамин А и лютеин поддерживают здоровье глаз и защищают сетчатку от свободных радикалов. Пектин и клетчатка поддерживают пищеварительную функцию и помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови.
Регулярное включение черной смородины в ваш рацион улучшает пищеварительную функцию и помогает снизить уровень "плохого" холестерина. Не менее важно, что она поддерживает кровообращение, что приводит к лучшему общему функционированию организма.
Исторически черная смородина считалась естественным средством от простуды благодаря своим исключительно мощным иммуностимулирующим свойствам.
Стоит помнить, что процессы приготовления или добавления сахара к фруктовому варенью могут снизить эффективность этих свойств. Чтобы в полной мере насладиться этими преимуществами для здоровья, лучше всего есть смородину свежей, прямо с куста.
Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.