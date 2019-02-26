Циганков забив більше Ярмоленка в перших 100 матчах за "Динамо"

Також Віктор більше асистував партнерам

Матч 19 тура украинской Премьер-лиги против "Заря" (5:0) стал для хавбека "Динамо" Виктора Цыганкова сотым в составе киевского клуба, набра за это время 63 очка по системе "гол+пас". Как сообщает zbirna.com, это больше, чем у предыдущего лидера киевского клуба Андрея Ярмоленко.

Фото zbirna.com

За этот отрезок 21-летний украинец забил за киевлян 33 гола и сделал 30 ассистов. Экс-хавбек "Динамо" Андрей Ярмоленко в первых ста матчах за киевский клуб забил 30 мячей и отдал 16 результативынх пасов.

Ярмоленко впервые сыграл за "бело-синих" в 18 с половиной лет, а Цыганков дебютировал за киевский клуб, будучи на три месяца старше. 100 матч за столичный клуб Ярмоленко провел в 21 год и восемь месяцев, а Цыганкову было на пять месяцев меньше.

За этот промежуток Ярмоленко выиграл с командой два титула, а Цыганков - один. На первые сто матчей Ярмоленко пришлось 6 встреч в Лиге чемпионов, как и у Цыганкова.

Напомним, Цыганков вошел в рейтинг 100 самых полезных футболистов Лиги Европы.