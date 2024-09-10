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Это зима может быть самой тяжелой. Шмыгаль сделал прогноз на предстоящий отопительный сезон

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмигаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Энергетическая устойчивость Украины станет одним из крупнейших испытаний в предстоящий зимний период.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию.

"Энергетическая устойчивость - один из наших самых больших вызовов этой зимы и осени. Мы успешно преодолели три отопительных сезона, но предстоящая зима может быть самой тяжелой", - отметил он. 

Премьер также подчеркнул, что Украина увеличивает автономность критической инфраструктуры и наращивает добычу газа. За первые семь месяцев 2024 года "Нафтогаз" добыл 8,6 миллиарда кубометров газа - на 7% больше, чем в прошлом году. Эту зиму, по словам Шмыгаля, планируется пройти на газе собственной добычи, как и прошлую. 

"Эту зиму также планируем пройти на газе собственной добычи, что важно. Прошлую зиму мы прошли собственными силами без привлечения помощи от наших партнеров, без закупки дополнительного газа извне", - заявил он. 

Глава правительства напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский призвал избегать пиара на вопросах энергетики и отметил, что условия предстоящей зимы будут ясны только по мере ее наступления. Шмыгаль подчеркнул, что спекуляции на эту тему недопустимы.

Для защиты энергетических объектов Украина использует два уровня обороны: габионы с песком и железобетонные конструкции, способные выдерживать атаки дронов и ракетные обломки.

"На 85% сегодня большинство объектов, которые должны быть защищены "Укрэнерго" уже защищены", - сказал он.

Подготовка к отопительному сезону

Украина продолжает восстанавливать энергосистему после атак со стороны России и активно готовится к предстоящему отопительному сезону.

Как ранее отмечал премьер-министр Денис Шмыгаль, вопрос подготовки к зиме и ситуация в энергетике остаются приоритетными. По его словам, общая ситуация в энергетической сфере уже показывает улучшения.

Ранее глава Минэнерго Герман Галущенко рассказал, насколько сейчас Украина готова к зимнему периоду.

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Денис ШмыгальОтопительный сезон