Глава Минэнерго рассказал, успевает ли Украина подготовиться к зиме

В Министерстве энергетики есть планы по восстановлению и построению дополнительной генерации, поэтому Украина успеет подготовиться к зиме..

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра энергетики Украины Германа Галущенко в эфире телемарафона.

"Ключевое влияние на энергосистему оказывают обстрелы. У нас есть планы по возобновлению генерации и построения дополнительной, поэтому мы видим, как пройдем эту зиму, и подготовиться успеем", - сказал Галущенко.

Он отметил, что российские обстрелы будут продолжаться, поэтому сначала необходимо восстановить все возможное, а также параллельно защитить это системами ПВО, которые Украина получает от партнеров.

По словам министра, следующим шагом является распределенная энергия, ведь она более сложна для атак врага. Благодаря децентрализации можно обеспечить электропитание в определенном регионе, даже в случае разделения системы.

Кроме того, такая генерация локальна и должна обеспечить питание критической инфраструктуры.

"Нужно готовиться к сложной зиме. К сожалению, она действительно будет сложнее, чем предыдущая. Однако мы должны пытаться иметь возможность автономного обеспечения. Мы же со своей стороны сделаем все, чтобы это не понадобилось", - подчеркнул Галущенко.