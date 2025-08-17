ua en ru
Вс, 17 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Эта рыба - кладезь витаминов, а стоит "копейки"

Воскресенье 17 августа 2025 10:22
UA EN RU
Эта рыба - кладезь витаминов, а стоит "копейки" Фото: Эта недорогая рыба очень полезна (Freepik)
Автор: Людмила Жукова, Ірина Сандул

В поисках здоровой и вкусной рыбы мы часто выбираем популярные виды, такие как лосось, треска или тунец. Однако в украинских реках и озерах можно найти рыбу, которая не только соответствует их качеству, но и значительно дешевле.

Какую рыбу можно назвать сокровищницей витаминов, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Onet.

Какая рыба полезная и недорогая

Карась обыкновенный - это пресноводная рыба семейства карповых, которая водится в озерах, реках, прудах и даже дренажных канавах. Он известен своей устойчивостью к суровым условиям, может выживать в водах с низким уровнем кислорода, что делает его чрезвычайно выносливым видом. Хотя карась не так популярен, как карп или форель, он заслуживает внимания благодаря своему вкусу и пользе для здоровья.

Чем полезен карась?

Мясо карася - настоящая кладезь питательных веществ. 100 г этой рыбы содержит целых 18 г белка, необходимого для восстановления и наращивания мышц. Карась также содержит витамины группы В, такие как B6, B12 и ниацин, которые поддерживают нервную систему, а также обмен белков и жиров. Кроме того, мясо карася нежирное, что делает его отличным выбором для тех, кто следит за своим весом. Оно вкусное, нежное и белое, но важно помнить, что оно довольно костлявое.

Одно из самых больших преимуществ карася - его доступная цена. В Украине его можно купить примерно от 70 гривен за килограмм.

Карась - отличный выбор для тех, кто ищет здоровую, вкусную и доступную альтернативу более популярным видам рыбы. Его мясо не только обеспечивает ценные питательные вещества, но и предлагает широкий спектр кулинарных возможностей. Стоит исследовать эту забытую жемчужину польских вод и узнать, сколько она может предложить.

Вас может заинтересовать

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Рыба Здоровье Здоровое питание
Новости
Территории, церковь и язык: Reuters раскрыло требования Путина на Аляске для конца войны
Территории, церковь и язык: Reuters раскрыло требования Путина на Аляске для конца войны
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия