Эта ягода защищает от болезней и замедляет старение: ее сейчас активно продают

Сочная, ароматная и насыщенная витаминами малина не только лакомство лета, но и настоящий природный эликсир здоровья. Ягода помогает бороться с болезнями, укрепляет иммунитет и даже может продлить жизнь.
РБК-Украина также сообщает, как часто можно есть малину, чтобы не навредить здоровью.
Богата клетчаткой
В 100 граммах малины около 6-7 г клетчатки, что является достаточно высоким показателем для фруктов. Клетчатка:
Пищевые волокна (клетчатка) в малине улучшают перистальтику кишечника и способствуют профилактике запоров.
Мощный источник антиоксидантов
Малина содержит флавоноиды (например, кверцетин и элаговую кислоту), которые:
Антиоксиданты малины улучшают память, концентрацию и могут снижать риск нейродегенеративных заболеваний.
Поддерживает здоровье сердца
Высокое содержание калия и полифенолов помогает нормализовать артериальное давление, уменьшить воспаление в сосудах и уровень "плохого" холестерина.
Ягода содержит витамин С (до 25-30% суточной нормы в 100 г), что укрепляет иммунитет и способствует усвоению железа.
Малину можно есть довольно часто, если у вас нет аллергии или проблем с желудочно-кишечным трактом.
Рекомендуемая частота употребления малины:
Кому стоит ограничить потребление:
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При написании материала использовались следующие источники: Eating well, Mayo Clinic и Cleveland Clinic.