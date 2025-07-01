Эта ягода защищает от болезней и замедляет старение: ее сейчас активно продают

Польза малины для здоровья

Богата клетчаткой

В 100 граммах малины около 6-7 г клетчатки, что является достаточно высоким показателем для фруктов. Клетчатка:

улучшает пищеварение

снижает уровень холестерина

стабилизирует уровень сахара в крови

способствует ощущению сытости, что помогает контролировать вес

Пищевые волокна (клетчатка) в малине улучшают перистальтику кишечника и способствуют профилактике запоров.

Мощный источник антиоксидантов

Малина содержит флавоноиды (например, кверцетин и элаговую кислоту), которые:

защищают клетки от повреждений свободными радикалами

замедляют старение

могут снижать риск хронических заболеваний (сердечно-сосудистых, онкологических)

Антиоксиданты малины улучшают память, концентрацию и могут снижать риск нейродегенеративных заболеваний.

Поддерживает здоровье сердца

Высокое содержание калия и полифенолов помогает нормализовать артериальное давление, уменьшить воспаление в сосудах и уровень "плохого" холестерина.

Ягода содержит витамин С (до 25-30% суточной нормы в 100 г), что укрепляет иммунитет и способствует усвоению железа.

Как часто можно есть

Малину можно есть довольно часто, если у вас нет аллергии или проблем с желудочно-кишечным трактом.

Рекомендуемая частота употребления малины:

1 стакан (150-200 г) в день - оптимальное количество для взрослого человека

можно есть ежедневно, особенно в сезон, если нет противопоказаний

Кому стоит ограничить потребление: