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ЦИК зарегистрировала Ташеву и Лукашука народными депутатами

Фото: Тамила Ташева и Богдан Лукашук (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Тамила Ташева и Богдан Лукашук стали народными депутатами. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала их на новой должности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦИК в Facebook.

Как отмечают в ЦИК, на сегодняшнем заседании были рассмотрены документы Ташевой, ее зарегистрировали народным депутатом, избранным на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии "Голос".

В то же время в ЦИК поступило постановление Рады о досрочном прекращении полномочий нардепа Алены Шкрум. 

Поэтому комиссия признала Богдана Лукашука, следующего по очередности кандидата в избирательном списке "Батьківщини" под 27 номером, избранным нардепом Украины. 

"Комиссия также рассмотрела заявление и документы Богдана Лукашука и зарегистрировала его народным депутатом Украины", - уточнили в ЦИК. 

Тамила Ташева

Напомним, что Тамила Ташева родилась в 1985 году в узбекистанском городе Самарканд в семье депортированных из Крыма крымских татар. 

Она училась в Таврическом университете имени Вернадского на факультете восточных языков. 

В 2002 году стала частью Крымскотатарского молодежного центра. 

В 2014 году Ташева участвовала в создании Facebook-страницы Крым SOS, которая освещала оккупацию полуострова. Позже Крым SOS превратилась в общественную организацию, которая занимается вопросами пропавших без вести крымских татар. 

25 октября 2019 года Ташева была назначена заместительницей постпреда президента Украины в Крыму. 

25 апреля 2022 года она стала постпредом президента Украины в Крыму. 

Богдан Лукашук

Богдан Лукашук родился 10 октября 1982 года в Хмельницком. Он является сыном экс-нардепа Олега Лукашука. 

В 2006 году окончил Хмельницкий национальный университет, инженерно-технический факультет. 

В 2011 году окончил Киевский национальный экономический университет имени В. Гетьмана. 

С 2006 по 2012 гг. работал помощником нардепа от "Блока Юлии Тимошенко" Евгения Константинова. 

С 2012 по 2014 гг. работал помощником нардепа от "Партии регионов" Антона Яценко. 

С 2014 по 2015 гг. был заместителем главы Хмельницкой райгосадминистрации. 

В 2020 году был избран депутатом Хмельницкого горсовета. 

Напомним, вчера, 4 декабря, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволил Тамилу Ташеву с должности постоянного представителя президента в Крыму.

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