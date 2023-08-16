ua en ru
Ср, 16 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ЦИК определила, кто заменит скандального Холодова в Раде

Новина українською →
Киев, Среда 16 августа 2023 13:55
ЦИК определила, кто заменит скандального Холодова в Раде Фото: в Раде появится новый нардеп (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Новым народным депутатом от "Слуги народа" станет Николай Тарарин. Он заменит в Верховной раде Андрея Холодова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии.

В комиссию поступило постановление парламента от 9 августа 2023 года, которым досрочно прекратили депутатские полномочия Андрея Холодова.

ЦИК рассмотрела постановление и признала Николая Тарарина избранным народным депутатом Украины. Он был следующий по очередности кандидат, включенный в избирательный список партии "Слуга народа" под №147.

Отметим, по информации СМИ, Николай Тарарин был адвокатом фирмы "Гелон", представлявшей интересы студии "95 квартал". Следует отметить, что человек с таким именем также есть в реестре адвокатов.

Скандал с Холодовым

Напомним, ранее журналисты обнародовали расследование об Андрее Холодове. Выяснилось, что он уехал за границу полгода назад и сейчас продолжает находиться там. По данным СМИ, Холодов был на Кипре вместе с семьей.

В конце июля Холодов решил сложить мандат, а 9 августа Рада лишила его полномочий. Также его исключили из партии "Слуга народа".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Центральная избирательная комиссия Верховная рада Слуга народа
NEWS
Украинские бойцы показали кадры освобождения Урожайного
Украинские бойцы показали кадры освобождения Урожайного
DAILY
Сергей Наев: "Вагнеровцы" в Беларуси – опасность, но еще не угроза
Ирина Гамерскаяшеф-редактор отдела новостей Сергей Наев: "Вагнеровцы" в Беларуси – опасность, но еще не угроза